"Doanh nghiệp 1 người": Không phải làm việc đơn độc mà là vận hành tinh gọn

Ngày 9/6/2026, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại Thành phố Hải Phòng.

Các tham luận tại Diễn đàn tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới.

﻿Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc hình thành các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương trước yêu cầu đột phá thể chế, thúc đẩy hợp tác công - tư và đổi mới mô hình tăng trưởng; đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, chuyên đề về mô hình “Doanh nghiệp một người” (OPC/Solopreneur) đã mang đến những góc nhìn về xu hướng khởi nghiệp tinh gọn trong kỷ nguyên số, khi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tạo điều kiện để các cá nhân xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả với nguồn lực tối ưu.

Ông Tuấn Hà, CEO Vinalink, phân tích mô hình OPC/ Solopreneur không phải là làm việc đơn độc, mà là xây dựng một hệ thống vận hành tinh gọn dựa trên AI, tự động hóa, công cụ no-code, SaaS, dữ liệu khách hàng và mô hình doanh thu thuê bao.

Theo các diễn giả, trong kỷ nguyên số, công nghệ có thể giúp cá nhân có kỹ năng chuyên biệt tổ chức nguồn lực, kiểm thử sản phẩm, xây dựng phễu bán hàng, quản trị khách hàng và mở rộng thị trường với chi phí thấp hơn, qua đó tạo thêm một lớp doanh nhân mới trong nền kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Trang Khanh, nhấn mạnh 7 thách thức thường gặp của doanh nhân trẻ gồm vốn, nhân sự, sản phẩm, thị trường, dòng tiền, công nghệ và thương hiệu. Từ kinh nghiệm thực chiến, ông đề xuất 4 bài học quan trọng: tư duy tinh gọn, coi công nghệ là đòn bẩy, xây dựng đội ngũ từ sớm và thiết lập cộng đồng cùng hệ thống vận hành rõ ràng; đồng thời kiến nghị tăng cường không gian kết nối thực chiến, mạng lưới cố vấn địa phương, chương trình đồng hành 6 - 12 tháng và quỹ hỗ trợ cộng đồng cho startup tiềm năng.

Từ thực tiễn cộng đồng khởi nghiệp Hải Phòng, ông Đào Huy Lộc, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Hải Phòng, đề xuất mô hình “hệ sinh thái kinh tế tư nhân 5 yếu tố”, gồm: kết nối thể chế; mở rộng hệ thống hỗ trợ từ các thế hệ doanh nhân Sao Xanh, Sao Vàng, Sao Đỏ tới nhóm solopreneur và doanh nghiệp một người; xây dựng lõi điều phối số hóa 3C dựa trên dữ liệu, điều phối và chuyển hóa kết quả; phát triển hệ thống doanh nhân 5T với trọng tâm là thân, tâm, trí, tech và tín; cùng cơ chế quỹ đầu tư 3 lớp cho đào tạo, chuyển đổi số, đầu tư mạo hiểm và dự án tiềm năng.

Từ đó, ông đề xuất 7 chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2030, gồm ban điều phối hệ sinh thái, trung tâm điều phối 3C, diễn đàn hợp tác công - tư, bản đồ số doanh nghiệp trẻ Hải Phòng, liên minh mentor, cơ chế quỹ 3 lớp và chương trình phát triển doanh nhân 5T.

Tại phiên đối thoại mở, các thảo luận tập trung vào bốn nhóm vấn đề trọng tâm gồm: đột phá thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ tăng trưởng; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh; và tăng cường hợp tác công - tư nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Trong phần đối thoại, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết Trung ương Hội đang thúc đẩy xây dựng nền tảng số dùng chung cho hệ thống hội viên, trong đó tích hợp tri thức quản trị, bài học từ doanh nhân đi trước, thông tin về nguồn vốn, pháp lý, nhân lực, giao thương và dữ liệu sản phẩm - dịch vụ của hội viên.

Nền tảng này hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, startup và OPC tiếp cận nhanh hơn với tri thức, nguồn lực, cơ hội thị trường và các chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Trần Văn Quân, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ghi nhận các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đã chạm tới những nút thắt lớn về thể chế, hạ tầng logistics - cảng biển, kết nối chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hợp tác công - tư.

Lãnh đạo thành phố khẳng định quan điểm doanh nghiệp là trung tâm, thành công của doanh nghiệp là thành công của thành phố; đồng thời cam kết tiếp tục cải cách hành chính theo hướng phục vụ, duy trì các kênh đối thoại định kỳ, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai, thuế; tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược, hạ tầng số; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực chất lượng cao.