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Cổ phiếu tăng gần 60% sau 7 phiên, doanh nghiệp tự đề nghị cơ quan quản lý kiểm tra giao dịch

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu C32 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2 tiếp tục có diễn biến gây chú ý trên thị trường chứng khoán.

Trong phiên sáng 10/6, C32 tiếp tục tăng trần lên 19.250 đồng/cp, tăng 6,94% so với phiên trước. Tạm tính đến 10h23, khối lượng giao dịch đạt 66.300 cổ phiếu.

Như vậy, cổ phiếu C32 đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp kể từ đầu tháng 6. Thị giá mã này tăng từ 12.100 đồng/cp tại phiên 1/6 lên 19.250 đồng/cp trong phiên sáng 10/6, tương ứng mức tăng khoảng 59% chỉ sau hơn một tuần giao dịch.

Trước đó, kết phiên 9/6, C32 đóng cửa tại 18.000 đồng/cp. Thanh khoản cũng tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý, trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2 cho biết cổ phiếu C32 đã ghi nhận tổng cộng 9 phiên tăng trần trong thời gian ngắn, là diễn biến bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này.

Doanh nghiệp khẳng định trong giai đoạn từ tháng 5/2026 đến ngày 8/6/2026, công ty không có thông tin nội bộ hoặc sự kiện trọng yếu chưa công bố có khả năng tác động trực tiếp đến diễn biến tăng giá mạnh của cổ phiếu C32. Hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được thông qua.

Đáng chú ý hơn, C32 cho biết qua theo dõi và tổng hợp thông tin, công ty nhận thấy giao dịch cổ phiếu có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý kiểm tra, rà soát. Doanh nghiệp không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty.

C32 đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5/2026 đến ngày 8/6/2026, đồng thời truy xuất, phân tích dữ liệu giao dịch theo từng phiên nhằm xác định các tài khoản có liên quan, xem xét dấu hiệu phối hợp giao dịch, tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch có dấu hiệu không phù hợp quy định pháp luật.

Công ty cũng khẳng định không thực hiện, không chỉ đạo và không có bất kỳ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp nào liên quan đến các giao dịch bất thường nêu trên. Mọi quyết định giao dịch cổ phiếu C32 đều do nhà đầu tư tự thực hiện và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, C32 ghi nhận doanh thu đạt 99 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,1 tỷ đồng, cao gấp 6,7 lần cùng kỳ năm trước.﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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