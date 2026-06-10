Đông Tây Barbershop và mục tiêu nâng tầm nghề tóc Việt

Đằng sau quyết định đó là tham vọng đưa nghề tóc vươn ra thế giới, tạo cơ hội để người lao động Việt tiếp cận những thị trường có thu nhập và môi trường làm việc tốt hơn.

Phát triển nhượng quyền tại thị trường quốc tế

Sau gần một thập kỷ phát triển, hệ thống cắt tóc nam Đông Tây Barbershop xây dựng được mạng lưới hơn 150 chi nhánh tại Việt Nam và nước ngoài.

Khi đã vận hành ổn định, nhiều doanh nghiệp chọn nhượng quyền để tăng tốc mở rộng trong nước. Thế nhưng, Đông Tây lại có hướng đi khác biệt khi đặt trọng tâm vào thị trường quốc tế.

Với Đông Tây Barbershop, nhượng quyền quốc tế là giải pháp nhân rộng một mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường khác nhau.

Anh Nguyễn Hoài Thanh – Chủ tịch Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam chia sẻ: "Tại nhiều quốc gia phát triển mà tôi có dịp sang công tác, chi phí xây dựng một thương hiệu mới từ đầu thường rất lớn do phải đầu tư đồng thời cho mặt bằng, nhân sự, truyền thông, pháp lý và xây dựng niềm tin với khách hàng.

Trong khi đó, việc tiếp nhận nhượng quyền từ một thương hiệu đã có mô hình vận hành hoàn chỉnh giúp nhà đầu tư tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Đây là cơ hội để các thương hiệu dịch vụ Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu thông qua mô hình franchise."

Từ nhượng quyền thương hiệu đến "xuất khẩu" nghề thủ công truyền thống Việt Nam

Đông Tây Barbershop không xem nhượng quyền đơn thuần là hoạt động mở rộng hệ thống. Mục tiêu lớn hơn của Đông Tây là đưa nghề tóc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua chính đội ngũ nhân sự do doanh nghiệp đào tạo.

Theo ghi nhận từ các thị trường quốc tế mà doanh nghiệp đặt chi nhánh như Thái Lan, Trung Quốc, châu Âu... thợ tóc Việt Nam được đánh giá cao ở sự khéo léo, khả năng thích nghi và tinh thần làm việc chăm chỉ. Đây là những yếu tố giúp lực lượng lao động Việt có lợi thế cạnh tranh trong ngành dịch vụ làm đẹp tại nhiều quốc gia.

Đông Tây Barbershop có đội ngũ hơn 1000 thợ tóc lành nghề, giàu kinh nghiệm.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc cá nhân ngày càng gia tăng trên toàn cầu, đây là thời điểm phù hợp để Đông Tây Barbershop đưa thợ giỏi Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Khi cơ hội ra thế giới không phải đánh đổi bằng việc xa gia đình

Tháng 5 năm 2026, tại buổi gặp mặt chúc mừng 5 barber (thợ cắt tóc nam) của hệ thống hoàn tất thủ tục sang Mỹ làm việc, Founder Nguyễn Hoài Thanh nhớ lại một cuộc trò chuyện khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

Một trong những barber được lựa chọn sang Mỹ từng nhiều lần từ chối cơ hội dù bản thân rất năng động và giỏi nghề. Lý do thực sự là vì ở quê nhà, vợ anh vừa sinh con.

"Em rất muốn đi. Thu nhập ở nước ngoài tốt hơn, tương lai của gia đình cũng sẽ khác. Nhưng con còn quá nhỏ, vợ con ở nhà một mình thì em không yên tâm", Nam barber chia sẻ.

Câu trả lời khiến Ban lãnh đạo công ty nhìn nhận câu chuyện theo một góc độ khác. Rào cản lớn nhất của nhiều lao động giỏi đôi khi không nằm ở chuyên môn, ngoại ngữ hay thủ tục xuất cảnh, mà nằm ở phía sau họ: Gia đình.

Sau khi trao đổi, anh Nguyễn Hoài Thanh quyết định hỗ trợ không chỉ người lao động mà cả gia đình họ trong quá trình sang nước ngoài ổn định cuộc sống.

"Tại sao phải để người lao động lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình? Nếu họ đủ năng lực để đại diện cho nghề tóc Việt Nam ở thị trường quốc tế thì chúng tôi cũng muốn họ có được cuộc sống tốt hơn cùng người thân".

Đối với Đông Tây Barbershop, đây là cách doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cơ hội nghề nghiệp bền vững cho người Việt trên thị trường quốc tế.

Bởi sau cùng, một nhân sự chỉ có thể toàn tâm phát triển sự nghiệp khi phía sau họ là một gia đình được đảm bảo và đồng hành.

Điểm khác biệt trong chiến lược quốc tế hóa của Đông Tây Barbershop là doanh nghiệp chủ động hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc.

Để một người thợ có thể phát triển nghề nghiệp, rào cản không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn liên quan đến chi phí sinh hoạt, thủ tục pháp lý, vấn đề cư trú và sự ổn định cuộc sống.

Vì vậy, công ty sẵn sàng đồng hành cùng nhân sự trong nhiều khâu, từ đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đến hỗ trợ các thủ tục cần thiết để làm việc tại nước ngoài.

Đối với một số trường hợp, doanh nghiệp còn tài trợ tiền thuê nhà, học phí hằng năm cho con cái... nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Nghề tóc và cơ hội hội nhập toàn cầu

Từ kinh nghiệm hoạt động tại nhiều quốc gia, Đông Tây Barbershop nhận thấy nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc tóc và tạo mẫu chuyên nghiệp đang gia tăng mạnh tại các đô thị lớn và các thị trường có dân số trẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc những người thợ có tay nghề tốt hoàn toàn có thể xây dựng sự nghiệp tại các quốc gia khác nhau. Chính vì vậy, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, chuẩn hóa kỹ năng chuyên môn và nâng cao khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội nhập cho đội ngũ nhân sự.

Việc lựa chọn nhượng quyền quốc tế cho thấy Đông Tây Barbershop đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn, trong đó thương hiệu, quy trình vận hành và nguồn nhân lực là ba trụ cột cốt lõi.

Chuẩn hóa quy trình vận hành, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cách Đông Tây theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn.

Từ cửa hàng đầu tiên được thành lập năm 2018 đến hệ thống hàng trăm chi nhánh hiện nay là một thành quả đáng tự hào. Nhưng với Đông Tây Barbershop, chặng đường phía trước không dừng lại ở việc gia tăng số lượng cửa hàng.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng một thương hiệu dịch vụ có khả năng hiện diện tại nhiều quốc gia, đồng thời tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho lao động Việt Nam tại nước ngoài.

Trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, sản phẩm Việt Nam ra thế giới không còn là câu chuyện mới. Tuy nhiên, việc đưa một ngành nghề dịch vụ mang tính thủ công truyền thống tiếp cận thị trường quốc tế là hướng đi không nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Nếu thành công, đây không chỉ là bước tiến của riêng Đông Tây Barbershop, mà còn là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong những lĩnh vực tưởng chừng rất truyền thống nhưng lại sở hữu tiềm năng phát triển trên toàn cầu.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đông Tây Barbershop Việt Nam

Trụ sở văn phòng: Tầng 23 - Tòa nhà Landmark81, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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