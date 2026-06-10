Nhiều nhà đầu tư lo AI làm giảm nhu cầu phần mềm, một quỹ đầu tư lại nhìn thấy cơ hội ở FPT

Theo NTAsset, nhiều nhà đầu tư vẫn đang nhìn FPT như một doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống. Tuy nhiên, thực tế công ty đang chuyển dịch sang một vai trò mới: đối tác chuyển đổi AI cho doanh nghiệp.

Đây cũng là lý do quỹ đánh giá FPT là một trong những doanh nghiệp có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ làn sóng AI doanh nghiệp đang hình thành trên toàn cầu.

Thị trường đang bỏ lỡ điều gì?

Trong nhiều năm, FPT được biết đến như một doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, theo NTAsset, động lực tăng trưởng của FPT hiện nay không còn nằm ở việc cung cấp nguồn lực lập trình đơn thuần.

Thay vào đó, doanh nghiệp đang từng bước tham gia sâu hơn vào toàn bộ hành trình chuyển đổi AI của khách hàng, từ hạ tầng, dữ liệu, tư vấn chiến lược cho đến triển khai và vận hành. Theo NTAsset, đây là điểm khác biệt quan trọng mà thị trường chưa phản ánh đầy đủ khi đánh giá FPT trong bối cảnh AI phát triển mạnh. Bởi dù AI có thể giúp viết mã nhanh hơn, doanh nghiệp vẫn phải giải quyết nhiều bài toán phức tạp trước khi có thể đưa AI vào vận hành thực tế như hiện đại hóa hệ thống công nghệ cũ, chuẩn hóa dữ liệu, bảo mật, tuân thủ và tích hợp vào quy trình vận hành hiện hữu. Nhu cầu này đang tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp có năng lực triển khai công nghệ ở quy mô lớn.

Hệ sinh thái AI toàn diện

Theo đánh giá của NTAsset, FPT đã chuẩn bị cho làn sóng AI từ nhiều năm trước khi AI tạo sinh trở thành tâm điểm của thị trường. Doanh nghiệp đã phát triển nền tảng FPT.AI, xây dựng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức AI hàng đầu thế giới như Mila, Landing AI, NVIDIA và trở thành Microsoft Frontier Partner tiên phong tại Đông Nam Á.

FPT sẵn sàng cung cấp dịch vụ GPU Cloud sử dụng NVIDIA HGX B300 trên FPT AI Factory, mở ra nền tảng hạ tầng AI thế hệ mới cho doanh nghiệp, tổ chức và các nhà phát triển AI.

Song song với đó, FPT cũng đầu tư hai Nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, từng bước mở rộng hiện diện trên nhiều lớp giá trị của hệ sinh thái AI, từ hạ tầng, nền tảng đến triển khai và vận hành. Đáng chú ý, NTAsset đánh giá cao bộ khung CASAN và nền tảng Flezi Foundry của FPT.

Nếu CASAN đóng vai trò như lộ trình giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ trưởng thành AI và xây dựng kế hoạch chuyển đổi phù hợp, thì Flezi Foundry là nền tảng giúp triển khai và vận hành AI trong thực tế. Theo NTAsset, đây là những yếu tố cho thấy FPT không chỉ cung cấp công nghệ mà đang từng bước trở thành đối tác chuyển đổi AI cho doanh nghiệp.

Những tín hiệu đã xuất hiện trong kết quả kinh doanh

Quan điểm của NTAsset không chỉ dựa trên kỳ vọng tương lai. Theo báo cáo, doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài của FPT vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 23% mỗi năm, trong khi doanh thu từ AI và phân tích dữ liệu tăng hơn 83%. Doanh nghiệp cũng liên tục công bố các hợp đồng chuyển đổi AI quy mô lớn tại Nhật Bản, Singapore và Thái Lan.

FPT vừa khởi động 6 dự án chuyển đổi AI trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi với Tập đoàn Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF), tập trung vào các bài toán có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo NTAsset, những con số này cho thấy AI không làm nhu cầu công nghệ suy giảm như nhiều người lo ngại. Ngược lại, doanh nghiệp đang phải đầu tư nhiều hơn để đưa AI vào hoạt động thực tế. Đó cũng là lý do quỹ cho rằng thị trường đang áp cách định giá của một doanh nghiệp outsourcing truyền thống cho một công ty đang chuyển dịch thành đối tác chuyển đổi AI.

McKinsey: AI đang trở thành hạ tầng mới của nền kinh tế

Góc nhìn của NTAsset cũng tương đồng với đánh giá của McKinsey Global Institute. Trong báo cáo The Race Takes Off in the Next Big Arenas of Competition, McKinsey xếp AI Software & Services vào nhóm lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế toàn cầu. Quy mô thị trường được dự báo có thể tăng từ khoảng 85 tỷ USD năm 2022 lên 1.500–4.600 tỷ USD vào năm 2040.

Theo McKinsey, AI đang dần đóng vai trò tương tự Internet hay điện toán đám mây trong các chu kỳ tăng trưởng trước đây, trở thành một lớp hạ tầng mới của nền kinh tế số. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, các doanh nghiệp có khả năng triển khai AI ở quy mô lớn cho khách hàng sẽ nằm trong nhóm hưởng lợi đáng kể nhất. Và theo đánh giá của NTAsset, FPT đang là một trong số những doanh nghiệp như vậy.