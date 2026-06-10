Chính phủ giao hạn xử lý các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Nghị quyết này áp dụng đối với các vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, việc triển khai Nghị quyết được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Mục tiêu là bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù sớm đi vào thực tiễn, được thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án bất động sản, dự án sử dụng đất còn gặp vướng mắc kéo dài. Ước tính, cả nước hiện có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng vốn tồn đọng khoảng 3,3 triệu tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án. Nội dung này áp dụng đối với các vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2026.

Trong tháng 7/2026, Bộ Nội vụ được giao chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng, xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Cũng trong tháng 7/2026, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được giao xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kỷ luật đối với các cá nhân là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản cần thiết để phù hợp với Nghị quyết.

Việc rà soát các văn bản phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2026. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp gửi danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới về cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6/2026.

Ngoài ra, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương cũng sẽ tổ chức hội nghị, tọa đàm, biên soạn tài liệu phổ biến, truyền thông về Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.