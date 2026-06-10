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VinFast bán ra hơn 19.500 xe ô tô điện trong tháng 5, lũy kế 5 tháng bán được gần 98.000 xe

| | Doanh nghiệp

Trong tháng 5, 5.108 xe Limo Green được bàn giao, sau 5 tháng đầu năm, 24.059 xe Limo Green được bàn giao, là mẫu xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam.

VinFast chính thức công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 19.503 xe ô tô điện các loại được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 5 tháng đầu năm lên 97.961 xe.

Trong tháng 5, 5.108 xe Limo Green được bàn giao, sau 5 tháng đầu năm, 24.059 xe Limo Green được bàn giao, là mẫu xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam.

VF MPV 7 cũng được bán ra 1.711 xe trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 đến tay khách hàng, dù mẫu xe này mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2.

Ngoài ra, đã có tới 4.770 chiếc VF 3 và 3.399 chiếc VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay người tiêu dùng trong tháng 5. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của VF 3 là 20.231 xe, trong khi VF 5 đạt 16.803 xe (bao gồm phiên bản Herio Green).

Các mẫu xe còn lại như: VF 6 (1.674 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 11.057 xe), VF 7 (750 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 5.412 xe), EC Van (1.092 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 4.071 xe)…

Tính tổng cộng, đã có tất cả 97.961 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm.

Cũng trong tháng 5, VinFast đã chính thức ra mắt và nhận đặt cọc sớm mẫu xe VF 8 thế hệ mới. VF 8 thế hệ mới đã tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường khi nhận 12.728 đơn hàng chỉ trong 8 ngày mở bán.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinfast

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