Không riêng EVN, nhiều "ông lớn" cũng có hàng chục ngàn tỉ đồng gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận khoảng 152.000 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. EVN cho biết đây là số liệu hợp nhất từ các đơn vị thành viên trong toàn hệ sinh thái, bao gồm khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện và các đơn vị dịch vụ phụ trợ.

Lý giải về quy mô tiền gửi lớn, EVN cho biết các đơn vị trong ngành điện phải duy trì nguồn tiền đáng kể để bảo đảm hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là phục vụ việc mở thư tín dụng (L/C) thanh toán nhiên liệu trong nước và nhập khẩu cho các nhà máy điện.

Không chỉ EVN, nhiều doanh nghiệp điện niêm yết cũng đang sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lớn nhờ kết quả kinh doanh khả quan.

Nhiều doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền gửi "khủng"

Đáng chú ý là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã chứng khoán POW). Trong quý I/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hợp nhất khoảng 12.281 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước và vượt 11% kế hoạch đề ra. Đây cũng là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PV Power đạt khoảng 1.300 tỉ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ.

Đến cuối quý I/2026, lượng tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp đạt gần 23.400 tỉ đồng, tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Nhờ nguồn tiền nhàn rỗi lớn, riêng trong 3 tháng đầu năm, PV Power thu về 278 tỉ đồng tiền lãi tiền gửi, tương đương hơn 92 tỉ đồng mỗi tháng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, PV Power tiếp tục không chia cổ tức năm 2025. Đây là năm thứ năm liên tiếp doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

Hiện PV Power là nhà sản xuất điện lớn thứ hai cả nước sau EVN, sở hữu nhiều nhà máy quy mô lớn như Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 và 2, Vũng Áng 1 cùng các nhà máy thủy điện Hủa Na và Đakđrinh.

Đồ họa AI

Ở nhóm doanh nghiệp liên quan đến ngành điện, Công ty CP Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) cũng ghi nhận kết quả tích cực. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 cho thấy doanh thu đạt 2.471 tỉ đồng, tăng hơn 19%; lợi nhuận sau thuế gần 939 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý I/2026, REE sở hữu gần 4.000 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng hơn 31% so với cuối năm 2025. Khoản tiền này giúp doanh nghiệp thu về hơn 87 tỉ đồng lãi tiền gửi trong quý, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, REE đã chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỉ lệ 25%, gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Ngoài ngành điện, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi lớn.

Tính đến cuối quý I/2026, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có hơn 40.100 tỉ đồng tiền gửi; Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn gần 40.000 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động hơn 26.000 tỉ đồng; Tập đoàn FPT khoảng 26.400 tỉ đồng và Vinamilk hơn 23.000 tỉ đồng.

Lượng tiền gửi lớn không chỉ giúp các doanh nghiệp bảo đảm thanh khoản và nguồn vốn cho đầu tư mà còn mang lại nguồn thu tài chính đáng kể trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức tương đối hấp dẫn.