Bà Mai Kiều Liên ký một văn bản quan trọng, dự kiến thu về gần 1.200 tỷ đồng

Ngày 9/6, HĐQT Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (UPCoM: VLC) đã thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại Tam Đảo cho Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL). Nghị quyết do bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT VLC, ký ban hành, đồng thời phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng với giá trị 1.173 tỷ đồng.



Theo nghị quyết, mức giá trên là giá chuyển nhượng cuối cùng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), giá trị các công trình xây dựng cùng toàn bộ chi phí phát sinh của dự án tính đến thời điểm ký kết hợp đồng. HĐQT cũng giao Tổng Giám đốc VLC thực hiện việc ký kết hợp đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan với cơ quan chức năng.

Dự án được chuyển nhượng là Tổ hợp chăn nuôi và chế biến bò thịt Vinabeef Tam Đảo, có quy mô 75,6 ha tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ hợp gồm trang trại nuôi bò thịt với sức chứa 10.000 con và nhà máy chế biến thịt bò mát công suất 30.000 con mỗi năm. Khi vận hành ổn định, dự án dự kiến cung cấp khoảng 10.000 tấn sản phẩm thịt bò ra thị trường hàng năm.



Công trình được khởi công vào tháng 3/2023 và hoàn thành, đưa toàn bộ các hạng mục vào hoạt động từ tháng 5/2025. Dự án được xây dựng theo mô hình khép kín từ chăn nuôi đến chế biến và phân phối, sử dụng công nghệ và thiết bị nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản. Quy trình chăn nuôi bò thịt theo tiêu chuẩn Nhật Bản cũng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại Việt Nam.



Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL), doanh nghiệp thành lập tháng 9/2021, có trụ sở tại Hà Nội. JVL là liên doanh giữa Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 51% và Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản nắm 49%. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.900 tỷ đồng.



Từ tháng 2/2026, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của JVL do ông Inoue Koji đảm nhiệm. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chính như chăn nuôi gia súc, chế biến và bảo quản thịt, sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cũng như kinh doanh thực phẩm.