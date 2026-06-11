Nhà cung ứng của Apple, Nvidia muốn làm 1GW điện sạch tại Việt Nam

Foxconn và Brookfield sẽ cùng đầu tư, phát triển và quản lý các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn, đi kèm hệ thống lưu trữ pin. Nguồn điện này sẽ phục vụ hoạt động sản xuất của Foxconn cũng như các đối tác trong chuỗi cung ứng của tập đoàn tại Việt Nam.

Foxconn, còn được biết đến với tên Hon Hai Precision Industry, là một trong những nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Tập đoàn Đài Loan là đối tác quan trọng của Apple, đồng thời tham gia sản xuất máy chủ AI cho Nvidia. Việt Nam đang trở thành một trong những cứ điểm quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Foxconn, bên cạnh Ấn Độ, Mexico và Mỹ.

Tại Việt Nam, Foxconn hiện có hơn 100.000 lao động và đang sản xuất nhiều sản phẩm, linh kiện công nghệ như iPad, linh kiện xe điện và các bộ phận phục vụ trung tâm dữ liệu AI. Việc mở rộng sản xuất được cho là sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn về nguồn điện ổn định, chi phí cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải của khách hàng toàn cầu.

Đối tác của Foxconn trong thương vụ này là Brookfield, nhà đầu tư hạ tầng toàn cầu có trụ sở tại Canada, hoạt động mạnh trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạ tầng, bất động sản và chuyển dịch năng lượng. Brookfield là một trong những tổ chức đầu tư lớn trên thế giới trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng sạch.

Theo DealStreetAsia, phần vốn của Brookfield trong liên minh với Foxconn sẽ được thực hiện thông qua Catalytic Transition Fund, quỹ chuyên đầu tư vào quá trình chuyển dịch sang phát thải ròng bằng 0 tại các thị trường mới nổi và đang phát triển. Quỹ này có 1 tỷ USD vốn neo từ ALTÉRRA, tổ chức được UAE hậu thuẫn.

Brookfield cũng đã có hiện diện tại thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này đã mua lại một dự án điện gió 100MW ở miền Trung Việt Nam. Ngoài Việt Nam, Brookfield còn mở rộng đầu tư năng lượng sạch tại nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan và Philippines.

Dự án năng lượng tái tạo của Foxconn và Brookfield dự kiến sẽ tận dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp, trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu cho phép doanh nghiệp tư nhân mua điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện nhà nước.

Ông James Tu, Giám đốc đầu tư của Foxconn, cho biết việc đầu tư và quản lý dự án cùng Brookfield sẽ giúp đảm bảo nguồn cung điện ổn định, có chi phí hợp lý cho kế hoạch tăng trưởng của tập đoàn tại khu vực.

Trong khi đó, ông Daniel Cheng, lãnh đạo mảng năng lượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Brookfield, cho rằng nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo dài hạn từ các nhà sản xuất toàn cầu tại Đông Nam Á đang tăng mạnh, nhờ lợi thế về chi phí, tốc độ triển khai và an ninh năng lượng.

Thỏa thuận giữa Foxconn và Brookfield cho thấy xu hướng các tập đoàn công nghệ lớn không chỉ mở rộng nhà máy tại Việt Nam, mà còn chủ động tìm kiếm nguồn điện sạch để phục vụ chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao. Với các lĩnh vực như máy chủ AI, linh kiện xe điện, drone và robot công nghiệp, nhu cầu điện ổn định và xanh hơn đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng của các nhà sản xuất toàn cầu tại Việt Nam.