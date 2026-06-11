Hành trình xanh hóa Logistics: Xe nâng Yale Việt Nam và dấu ấn của người mở đường

Trong bối cảnh đó, buổi chia sẻ chuyên sâu "Green Footprints Ep.1: Sustainability Models and Electrification in Warehouse Evolution" do Xe nâng Yale Việt Nam tổ chức vào ngày 10/04/2026 tại Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế WTC Expo đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Khi chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn

Buổi chia sẻ quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành như FM Logistic Việt Nam, Pandora Production Việt Nam, Hyster-Yale Materials Handling (HYMH), Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tuần Hoàn (ICED) – Đại học Quốc gia Tp.HCM phản ánh rõ nét xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh 2 phiên thảo luận chuyên đề, buổi chia sẻ còn kết hợp khu vực triển lãm và trải nghiệm công nghệ. Khách tham dự có thể trực tiếp vận hành thử xe nâng điện thương hiệu Yale bình Lithium, tham quan các gian hàng công nghệ an toàn đến từ Xe nâng Yale Việt Nam, giải pháp năng lượng tái tạo từ Vũ Phong Energy Group, hệ thống kệ tự động từ Cty TM SX Tân Phương Phát, dịch vụ cho thuê - tái chế - tái sử dụng pallet LogisAll Việt Nam cũng như kết nối, trao đổi với các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành thiết bị nâng hạ như pin Eikto, phụ kiện xe nâng Bolzoni, bánh xe nâng Venley… qua đó giúp quá trình chuyển đổi xanh trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn đối với doanh nghiệp.

Tái cấu trúc chuỗi cung ứng - Bắt đầu từ nền tảng

Một trong những điểm nhấn quan trọng của buổi chia sẻ là cách tiếp cận có hệ thống đối với mục tiêu trung hòa carbon. Thay vì tập trung ngay vào công nghệ, ông Hamza Harti, Giám đốc Điều hành đến từ FM Logistic Việt Nam nhấn mạnh việc tối ưu từ gốc thông qua chiến lược "Củ hành" của McKinnon, đề xuất lộ trình rõ ràng cho doanh nghiệp: giảm nhu cầu vận chuyển không cần thiết, tối ưu hiệu quả vận hành, và sau đó chuyển đổi sang năng lượng và công nghệ sạch. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tránh đầu tư dàn trải, đồng thời đảm bảo các yếu tố cốt lõi được tối ưu trước khi áp dụng giải pháp mới.

Song song đó, PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn – Đại học Quốc gia Tp.HCM nhấn mạnh vai trò của mô hình kinh tế tuần hoàn trong giải quyết các thách thức phát triển bền vững. Khác với mô hình tuyến tính truyền thống, kinh tế tuần hoàn tập trung kéo dài vòng đời tài nguyên thông qua tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải. Tại Việt Nam, định hướng này đang được thúc đẩy thông qua các chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, qua đó tạo nền tảng chính sách để các doanh nghiệp logistics tích hợp các tiêu chí ESG vào hoạt động.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân từ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn – Đại học Quốc gia Tp.HCM chia sẻ về vai trò và khung pháp lý của kinh tế tuần hoàn trong phát triển bền vững tại Việt Nam

Điện khí hóa kho bãi - Từ xu hướng đến giải pháp thực tế

Nếu tối ưu vận hành là bước nền tảng, thì điện khí hóa kho bãi chính là bước chuyển đổi mang tính quyết định trong việc giảm phát thải trực tiếp.

Tại buổi chia sẻ, các giải pháp xe nâng điện thương hiệu Yale sử dụng bình Lithium được Xe nâng Yale Việt Nam giới thiệu như một lựa chọn thay thế hiệu quả cho dòng xe nâng động cơ đốt trong (ICE). Công nghệ bình điện Lithium tích hợp hệ thống quản lý BMS giúp kiểm soát chu kỳ sạc - xả, tối ưu hiệu suất và nâng cao tuổi thọ thiết bị.

Xét về hiệu quả chi phí, điện khí hóa mang lại nhiều lợi ích rõ rệt khi đánh giá theo tổng chi phí sở hữu (TCO), bao gồm chi phí năng lượng thấp hơn, giảm chi phí bảo trì nhờ ít chi tiết hao mòn cơ học, cùng hiệu suất vận hành ổn định hơn. Đồng thời, xe nâng điện góp phần cải thiện môi trường làm việc nhờ vận hành êm ái, không phát thải - yếu tố ngày càng quan trọng trong các kho hiện đại như kho lạnh, kho thực phẩm hay các trung tâm logistics đạt chuẩn quốc tế.

Dù điện khí hóa kho bãi mang lại lợi ích rõ rệt, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp rào cản về hạ tầng sạc, chi phí đầu tư và vận hành. Hiểu rõ điều đó, Xe nâng Yale Việt Nam mang đến giải pháp xe nâng điện tối ưu toàn diện không chỉ là thiết bị, mà là hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi hiệu quả.

Với công nghệ tiên tiến, khả năng tiết kiệm năng lượng và giải pháp sạc linh hoạt, xe nâng điện Yale giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai theo từng giai đoạn, giảm áp lực đầu tư ban đầu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên từ Vũ Phong Energy Group chia sẻ về giải pháp năng lượng tái tạo cho doanh nghiệp

Vai trò của nhà cung cấp giải pháp trong hệ sinh thái xanh

Trong hành trình chuyển đổi logistics bền vững, các nhà cung cấp giải pháp đang dần trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng các doanh nghiệp. Tại buổi chia sẻ chuyên sâu Green Footprints do Xe nâng Yale Việt Nam tổ chức, những trải nghiệm thực tế đã giúp doanh nghiệp hình dung rõ hơn về giải pháp và rút ngắn quá trình ra quyết định đầu tư cho tương lai xanh.

Không chỉ thể hiện cam kết với môi trường, các giải pháp này còn góp phần định vị doanh nghiệp trong hệ sinh thái tăng trưởng bền vững. Các dòng xe nâng điện Lithium từ Xe nâng Yale Việt Nam đóng vai trò như một giải pháp thực tiễn, giúp tối ưu vận hành và giảm phát thải. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, các giải pháp này cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu vận hành và điều kiện hạ tầng riêng của từng doanh nghiệp.

Xe nâng Yale Việt Nam trình diễn mẫu xe nâng điện chống nước Yale sử dụng bình Lithium

Về Xe nâng Yale Việt Nam

Các giải pháp xe nâng từ Yale Lift Truck Technologies hiện được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty TNHH TMDV và Kỹ thuật Kỷ Lục - Xe nâng Yale Việt Nam. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bán và cho thuê với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm xe nâng điện, xe nâng cao reach truck, xe di chuyển pallet, xe nâng stacker và xe nâng chuyên dụng cho kho hẹp (VNA), đi kèm là các công nghệ an toàn tiên tiến.

Xe nâng Yale Việt Nam tư vấn và giới thiệu giải pháp xe nâng reach truck Yale bình Lithium cho khách hàng

Bên cạnh đó, Xe nâng Yale Việt Nam còn cung cấp dịch vụ hậu mãi trọn gói, bao gồm bảo trì, phụ tùng chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

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