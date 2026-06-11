Khởi tố tài xế bán 600 thiết bị phá sóng, chiếm đoạt tài sản hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Liên Sơn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) cùng 11 người khác về hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Liên Sơn từng theo học ngành công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội nên có kiến thức về công nghệ và viễn thông.

Trong quá trình làm tài xế dịch vụ, Sơn phát hiện một số xe taxi điện của Xanh SM được trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại phục vụ quản lý và giám sát hành trình. Từ đó, người này nảy sinh ý định chế tạo thiết bị can thiệp vào hoạt động của hệ thống cảm biến, bán cho các tài xế khác nhằm giúp họ thu tiền trực tiếp từ khách hàng nhưng không ghi nhận doanh thu về công ty.

Cơ quan điều tra xác định Sơn đã đặt mua linh kiện trên mạng, tự lắp ráp các thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại có khả năng làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống giám sát trên xe.

Mỗi thiết bị có chi phí sản xuất khoảng 75.000 đồng nhưng được bán lại với giá từ 300.000-500.000 đồng. Ngoài ra, Sơn còn mua các bộ phát đáp hồng ngoại có dây với giá khoảng 30.000 đồng mỗi bộ rồi bán lại với giá 250.000-300.000 đồng để hưởng chênh lệch.

Theo Công an Hà Nội, từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho các tài xế tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương khác, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, công cụ, linh kiện phục vụ việc sản xuất thiết bị điện tử trái phép cùng 158 triệu đồng tiền mặt.

Thiết bị đối tượng sản xuất, mua bán để dùng vào mục đích trái pháp luật

Công an Hà Nội đánh giá đây là vụ án có phương thức, thủ đoạn mới, liên quan đến việc sản xuất và mua bán thiết bị công nghệ nhằm phục vụ mục đích trái pháp luật. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tác động đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước đó, hồi tháng 4, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng bắt giữ 4 tài xế taxi của GSM do sử dụng thiết bị “phá sóng” để vô hiệu hóa hệ thống giám sát trên xe VinFast, qua đó thực hiện hành vi gian lận và chiếm đoạt tiền dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp.

Green SM (tiền thân là Xanh SM) là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và cho thuê phương tiện thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Hoạt động bằng 100% xe điện VinFast, hãng cung cấp hệ sinh thái di chuyển đa dạng từ taxi, xe máy điện đến giao hàng.