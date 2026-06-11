Tiềm lực nhóm doanh nghiệp đứng sau hai dự án có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng vừa khởi công tại Thái Nguyên?

Chân dung hai chủ đầu tư làm hai dự án nghìn tỷ đồng tại Thái Nguyên

Hồi tháng 5/2026 vừa qua, tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức Lễ khởi công hai công trình trọng điểm của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Trong đó, Dự án Khu tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu chè hữu cơ do Công ty Cổ phần Chè Quân Chu làm chủ đầu tư.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ tập trung khoảng 300 ha, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến xây dựng thương hiệu.

Phối cảnh Dự án Khu Tổ hợp Nhà máy sản xuất, chế biến chè công nghệ cao và Không gian trải nghiệm văn hoá trà tại Quân Chu. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên

Cùng được khởi công trong dịp này là Dự án Khu Tổ hợp văn hóa, thể dục thể thao sân golf Quân Chu do Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Le Mont làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng; quy mô sân golf 18 hố cùng các hạng mục dịch vụ, nghỉ dưỡng và hạ tầng phụ trợ trên diện tích gần 90 ha.

Dự án được quy hoạch theo mô hình sân golf sinh thái, tận dụng cảnh quan tự nhiên khu vực sườn Đông dãy Tam Đảo, kết nối không gian du lịch hồ Núi Cốc.

Phối cảnh Dự án Khu Tổ hợp văn hóa, thể dục thể thao sân golf Quân Chu. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên



Cả hai doanh nghiệp đứng sau các dự án nghìn tỷ này đều có mối liên hệ với bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Chè Quân Chu được thành lập được thành lập từ ngày 14/3/2000, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm (bán buôn chè). Trụ sở chính đặt tại xóm Khu vực Nhà Máy, xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên.

Doanh nghiệp này đã có quá trình tăng vốn mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, tháng 10/2022, vốn điều lệ được nâng từ 1,5 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2025, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 100 tỷ đồng và cập nhật gần nhất ngày 1/4/2026 đã đạt 200 tỷ đồng.

Hiện Người đại diện theo pháp luật của Chè Quân Chu là bà Nguyễn Thị Vinh- Tổng Giám đốc.

Được biết, bà Nguyễn Thị Vinh hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng- doanh nghiệp chuyên sản xuất, thương mại thép, phôi thép, phế liệu kim loại tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, bà cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần STH Holdings (MCK: STH sàn UPCoM).

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Le Mont, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 19/5/2022, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (cụ thể là hoạt động của khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái). Trụ sở chính đặt tại SH2-12, số 586 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Khi mới thành lập, Đầu tư Golf Le Mont có vốn điều lệ 200 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont (tỷ lệ 75%), ông Lê Đăng Khoa (tỷ lệ 10%) và ông Nguyễn Duy Luân (tỷ lệ 15%).

Trong đó, Đầu tư Le Mont là doanh nghiệp do bà Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1993)- con gái của bà Nguyễn Thị Vinh, làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Tính đến ngày 19/9/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đang ở mức 350 tỷ đồng.

Quay trở lại với Đầu tư Golf Le Mont, sau khi thành lập, Golf Le Mont đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng vào tháng 4/2023. Cơ cấu cổ đông sau tăng vốn không được công bố.

Cập nhật mới nhất ngày 5/8/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Golf Le Mont là ông Lê Đăng Khoa sinh năm 2000. Ông Khoa cũng chính là con trai của bà Nguyễn Thị Vinh- Chủ tịch HĐQT Thái Hưng.

Ngoài vai trò tại Đầu tư Golf Le Mont, ông Lê Đăng Khoa hiện còn là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Premium - công ty con của STH Holdings.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của STH Holdings có xuất hiện khoản phải trả cho ông Lê Đăng Khoa số tiền 43,75 tỷ đồng, giảm 18,6% so với đầu năm.

STH Holdings đang kinh doanh ra sao?

Về STH Holdings, doanh nghiệp tiền thân là Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thái Nguyên được thành lập từ ngày 2/1/2004, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Trụ sở chính đặt tại số 65 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Tính đến ngày 31/3/2026, vốn điều lệ của STH Holdings đang ở mức 195 tỷ đồng, trong đó 4 cổ đông lớn gồm Công ty TNHH MTV STH Gateway (tỷ lệ 40,79%), Công ty Cổ phần Đầu tư Sigma Group (tỷ lệ 21,36%), Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng (tỷ lệ 8%) và bà Nguyễn Thị Vinh (tỷ lệ 10,1%).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, STH Holdings mang về doanh thu thuần hợp nhất hơn 20,1 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 9,1 tỷ đồng, gấp 4,8 lần.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 3,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ thu về gần 262,8 triệu đồng.

Cùng chiều, các khoản chi phí của STH Holdings cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ gần 1,1 tỷ đồng lên gần 9,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng gấp 3,5 lần, lên mức gần 3,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, STH Holdings báo lỗ ròng gần 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn báo lãi ròng hơn 35,3 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2026, tổng tài sản của STH Holdings tăng 6,6% so với đầu năm, lên mức gần 1.478,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận gần 419,3 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng tài sản.

Đáng chú ý, STH Holdings ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại Tòa nhà Thái Hưng Complex với số tiền gần 203,1 triệu đồng.

Nguồn: STH

Dự án này có tên đầy đủ là Tổ hợp Tài chính, Thương mại dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng; địa điểm xây dựng tại số 65, Tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên (cũ), tỉnh Thái Nguyên.

Khu đất xây dựng dự án này có tiện tích 1.303,5 m2, quy mô gồm 18 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng mức đầu tư (khái toán) gần 265,3 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí phá dỡ công trình cũ).

Quay trở lại với STH Holdings, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến ngày 31/3/2026 là hơn 1.043,3 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 581,3 tỷ đồng, chiếm 55,7% tổng nợ.



