Nhà máy điện 1,75 tỷ USD do DN Trung Quốc đầu tư tại Lâm Đồng áp dụng công nghệ đặc biệt đốt loại than khó cháy

Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) BOT Vĩnh Tân 1 tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng có công suất 1.240MW, gồm 2 tổ máy (2x620 MW) do Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 quản lý và vận hành.

Dự án NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 được Chính phủ Việt Nam cho phép tổ hợp các nhà đầu tư gồm Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, Công ty Điện lực Quốc tế Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu phát triển.

Dự án thực hiện theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT), thời gian xây dựng 48 tháng, thời gian vận hành và kinh doanh dự kiến 25 năm, sau đó chuyển giao vô điều kiện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam.

Dự án ký kết chính thức vào ngày 12/12/2013, khởi công ngày 18/7/2015 và đưa vào vận hành thương mại ngày 27/11/2018 — sớm hơn 200 ngày so với cam kết theo hợp đồng BOT.

Lễ ký kết hợp đồng BOT nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Dự án NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 có tổng mức đầu tư 1,755 tỷ USD, là dự án lớn nhất mà doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc là 55%, Công ty Điện lực Quốc tế Trung Quốc là 45% và Tổng công ty Điện lực-Vinacomin là 5%.

Cơ cấu tài chính gồm 20% vốn góp và 80% vốn vay (tương đương 1,4 tỷ USD) do tổ hợp gồm Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc thu xếp tài chính.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) được chọn là Tư vấn quản lý Dự án của Chủ đầu tư.

Liên danh Viện Nghiên cứu thiết kế Quảng Đông và Công ty Xây dựng Nhiệt điện Quảng Đông thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc là Tổng thầu EPC (thiết kế-mua sắm-xây dựng). Các thiết bị chính gồm lò hơi, turbine và máy phát do Tập đoàn Điện khí Đông Phương cung cấp.

NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 cũng là dự án nhiệt điện than đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn (supercritical) đốt than phun (ngọn lửa hình chữ W) sử dụng than antraxit Việt Nam.

Đây được xem là một trong những nhà máy tiên phong sử dụng công nghệ hiện đại nhằm phù hợp với đặc tính than antraxit trong nước loại than có hàm lượng chất bốc thấp và khó bắt cháy hơn so với nhiều loại than nhập khẩu.

Thiết kế buồng đốt với ngọn lửa hình chữ W giúp quá trình cháy diễn ra ổn định hơn, nâng cao hiệu suất đốt than, giảm lượng than chưa cháy hết và hạn chế tiêu hao nhiên liệu.

Đồng thời, công nghệ lò hơi siêu tới hạn cho phép nhà máy vận hành ở nhiệt độ và áp suất cao hơn các tổ máy truyền thống, từ đó tăng hiệu suất phát điện và giảm lượng khí thải CO₂ trên mỗi kWh điện sản xuất.

Đến nay, đã có thêm các dự án khác tại Việt Nam áp dụng công nghệ tương tự như Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Thông tin trên Báo Lâm Đồng, tính đến ngày 31/5/2025, lượng điện phát lên lưới quốc gia của NMNĐ Vĩnh Tân 1 là hơn 53,5 tỷ kWh, trung bình hàng năm phát 8 tỷ kWh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đạt 3,9 tỷ kWh điện.

Công ty TNHH Vĩnh Tân 1 hàng năm đóng góp ngân sách địa phương hơn 30 triệu USD, lũy kế hơn 200 triệu USD.