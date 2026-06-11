AEON Mall Long Biên không thuần Nhật: 10% vốn thuộc doanh nghiệp nội gắn liền với Him Lam

Hệ sinh thái của Aeon tại Việt Nam đang có 7 TTTM lớn gồm Long Biên và Hà Đông (Hà Nội), Lê Chân (Hải Phòng), Huế, Bình Dương Canary (Bình Dương cũ), Tân Phú Celadon và Bình Tân (TPHCM).

﻿Trong khi AEON Mall Hà Đông, AEON Mall Hải Phòng Lê Chân, AEON Mall Huế và AEON Mall Bình Dương Canary đều thuộc Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam (do AEON Mall Co., Ltd. Nhật Bản sở hữu 100%), thì AEON Mall Tân Phú Celadon và AEON Mall Bình Tân tại TP.HCM thuộc Công ty TNHH AEON Việt Nam (vốn ngoại 100%).

﻿AEON Mall Long Biên lại vận hành dưới một pháp nhân riêng biệt là Công ty TNHH Aeonmall Long Biên. Công ty này có Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam góp 90% vốn và CTCP Đầu tư Lương Hòa Tiến góp 10% còn lại.

Lương Hoa Tiến (LHT Investment Co., JSC) mới đổi sang tên hiện tại từ tháng 12/2023. Tên cũ là CTCP Đầu tư HimLam BC.

Công ty Cổ phần Him Lam, đơn vị bất động sản lớn gắn liền với tên tuổi ông Dương Công Minh, từng nắm khoảng 62,6% vốn điều lệ của HimLam BC. Him Lam cũng là doanh nghiệp nổi tiếng với nhiều dự án lớn ở khu vực Long Biên, Hà Nội, ví dụ như sân golf.

Sau đó, ﻿Công ty Cổ phần Him Lam đã chuyển nhượng phần vốn này và vốn điều lệ của HimLam BC tăng gấp đôi từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Theo báo cáo của AEON Mall cho năm tài khóa 2025 (tháng 3/2025-tháng 2/2026), doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn Nhật lần lượt là khoảng 472 tỷ yên và 68,4 tỷ yên, tương đương 77.523 tỷ đồng và 11.221 tỷ đồng.

Không tính sân nhà Nhật Bản với doanh thu khổng lồ 364,7 tỷ yên, Việt Nam là thị trường nước ngoài lớn thứ hai với 18,8 tỷ yên, tương đương 3.088 tỷ đồng (tăng 8,7% so với cùng kỳ). Trung Quốc là thị trường ngoại lớn nhất với 69,9 tỷ yên.