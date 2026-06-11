TocToc.vn phát triển hệ sinh thái marketing thực chiến, đồng hành doanh nghiệp thời AI

Đón đầu xu hướng marketing đa nền tảng trong thời đại AI

Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc mọi thứ trên internet...

Nắm bắt xu hướng đó, TocToc.vn phát triển theo mô hình hệ sinh thái marketing thực chiến, tập trung cung cấp các giải pháp đa kênh hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, phát triển khách hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Hiện nay, doanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến các nền tảng như YouTube Marketing, TikTok Marketing, Facebook Marketing, SEO, thiết kế website, quảng cáo trực tuyến, xây dựng hệ thống bán hàng online và ứng dụng AI trong hoạt động chuyển đổi số.

Hướng đến giải pháp marketing tổng thể

Một trong những điểm khác biệt của TocToc.vn là định hướng xây dựng giải pháp marketing tổng thể thay vì tập trung và không phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng nào.

Trong bối cảnh hành vi người dùng ngày càng phân tán trên nhiều nền tảng, doanh nghiệp không còn có thể phụ thuộc vào một kênh duy nhất để tiếp cận khách hàng. Thay vào đó, cần xây dựng hệ thống hiện diện đa điểm chạm, kết hợp giữa nội dung, quảng cáo, SEO, AEO (AI Engine Optimization), video marketing, mạng xã hội và các công cụ tự động hóa nhằm gia tăng khả năng tiếp cận, xây dựng thương hiệu và tạo ra tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Kết hợp đào tạo và triển khai thực chiến

Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ, TocToc.vn còn chú trọng phát triển các chương trình đào tạo digital marketing theo hướng thực chiến. Các chương trình đào tạo hiện tập trung vào Content Marketing, xây dựng các nền tảng mạng xã hội, quảng cáo Ads, MMO và ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyển đổi số.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với ngành marketing.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phát triển nền tảng AGI.vn với mục tiêu giúp cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận AI theo hướng thực chiến và dễ ứng dụng hơn. Nền tảng được định hướng trở thành hệ sinh thái AI phục vụ học tập, sáng tạo nội dung, marketing, kinh doanh, tự động hóa công việc và chuyển đổi số.

Bên cạnh việc cung cấp công cụ, AGI.vn còn phát triển hệ thống kiến thức và đào tạo nhằm hỗ trợ cộng đồng tiếp cận AI bài bản hơn.

Xây dựng cộng đồng phát triển bền vững

Theo thông tin từ doanh nghiệp, đội ngũ vận hành của TocToc.vn có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing và MMO.

CEO Nguyễn Tiến Quốc – người sáng lập TocToc.vn – cho biết:

"Chúng tôi mong muốn giúp nhiều người tiếp cận marketing online theo hướng thực tế hơn, dễ triển khai hơn và tạo ra giá trị bền vững hơn. Chúng tôi tin rằng công nghệ và AI đang mở ra cơ hội rất lớn cho mọi người. Một cá nhân ở vùng quê, một hộ kinh doanh nhỏ hay một doanh nghiệp địa phương đều có thể tiếp cận những công cụ từng chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Điều quan trọng là biết cách ứng dụng công nghệ vào thực tế để tạo ra giá trị" .

Trong thời gian tới, TocToc.vn sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái theo hướng kết nối giữa tri thức, công nghệ, AI và cộng đồng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm nhiều nền tảng, công cụ, chương trình đào tạo và giải pháp ứng dụng thực tế nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời đại số.

Không chỉ hướng đến mục tiêu kinh doanh, TocToc.vn kỳ vọng trở thành nơi kết nối những con người yêu học hỏi, yêu công nghệ và khát vọng phát triển, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI tại Việt Nam một cách thực chất, hiệu quả và bền vững.