Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn lập ngày 8/6/2026, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny đã mua thêm gần 1,96 triệu cổ phiếu ACB. Giao dịch được thực hiện ngày 5/6/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ACB do ông Hiếu nắm giữ tăng từ hơn 95,67 triệu đơn vị lên hơn 97,63 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,86% lên 1,90% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, người có liên quan của ông Hiếu hiện đang nắm giữ hơn 317,86 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,19% vốn. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu ACB do ông Hiếu và người có liên quan (gọi chung là nhóm cổ đông liên bà Ngô Thu Thúy) nắm giữ sau giao dịch đạt hơn 415,49 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,09% vốn điều lệ ACB.

Như vậy so với lần công bố nâng sở hữu lên 7% vào ngày 1/6, ﻿nhóm cổ đông này đã mua vào 55,5 triệu cổ phiếu chỉ trong 5 ngày. Với mặt bằng giá cổ phiếu ACB trong khoảng 25-26.000 đồng, số tiền chi ra ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy lần đầu công bố trở thành cổ đông lớn tại ACB với tổng sở hữu hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,01% vốn. So với thời điểm này, lượng cổ phiếu ACB do nhóm nắm giữ đã tăng thêm khoảng 158 triệu đơn vị chỉ trong hơn 2 tháng.

Diễn biến gom thêm cổ phiếu diễn ra ngay trước ngày ACB chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025. Theo kế hoạch, ngày 16/6/2026, ngân hàng sẽ chốt quyền trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu, ACB dự chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán vào ngày 23/6/2026. Tạm tính trên lượng sở hữu hơn 415,49 triệu cổ phiếu, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy có thể nhận về gần 291 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Ngoài ra, với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 13%, nhóm này dự kiến còn nhận thêm khoảng 54 triệu cổ phiếu ACB nếu duy trì lượng sở hữu đến ngày chốt quyền.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB đang giao dịch quanh vùng đỉnh nhiều tháng. Hiện ACB giao dịch tại mức 26.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 23,27 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá này, lượng cổ phiếu ACB do nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy nắm giữ có giá trị khoảng hơn 11.000 tỷ đồng. ﻿