Đại gia Việt nắm cổ phần Honda, Toyota, Ford bị truy thu hơn 18 tỷ đồng tiền thuế do vi phạm từ 16 năm trước

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) vừa nhận quyết định của Cục Thuế TP Hà Nội về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm về thuế.



Theo cơ quan thuế, VEAM đã kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2010. Do hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên doanh nghiệp không bị xử phạt, nhưng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Cụ thể, VEAM phải nộp truy thu gần 15,9 tỷ đồng tiền thuế TNDN cùng khoảng 2,55 tỷ đồng tiền chậm nộp, tổng cộng hơn 18,4 tỷ đồng.



Ngoài ra, Cục Thuế TP Hà Nội cũng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với VEAM do chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động thu lãi vay từ các công ty con. Tổng số tiền phạt, truy thu và các khoản liên quan đối với vi phạm này gần 285 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VEA hiện thuộc diện cảnh báo do báo cáo tài chính bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong ba năm liên tiếp.



Tại báo cáo tài chính năm 2025, đơn vị kiểm toán cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của VEAM.



Các vấn đề gồm: hàng tồn kho chậm luân chuyển, tồn đọng lâu năm; khoản chi phí 53,5 tỷ đồng thuộc dự án nghiên cứu chế tạo máy kéo 4 bánh chưa được ghi nhận khoản phải thu từ các cá nhân có trách nhiệm bồi hoàn; công nợ phải thu, phải trả chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ với giá trị 446,6 tỷ đồng; cùng một số khoản chi phí trả trước dài hạn và đầu tư góp vốn chưa được đánh giá khả năng thu hồi để trích lập dự phòng.



Về kết quả kinh doanh, năm 2025 VEAM ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 4.466 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 2%, còn 7.219 tỷ đồng.



Sang quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động. Doanh thu thuần đạt 1.273 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.823 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.764 tỷ đồng, đều tăng khoảng 38% so với quý I/2025.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) là một trong những công ty có quy mô và truyền thống sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất Việt Nam.﻿

Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên là tiền thân của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) nay hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, chịu sự giám sát của Bộ Công Thương. ﻿

VEAM đang sở hữu 20% vốn tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; 30% vốn tại Công ty Honda Việt Nam; 25% vốn tại Công ty TNHH Ford Việt Nam. Đây được xem là những "gà đẻ trứng vàng", đóng góp phần lớn lợi nhuận cho doanh nghiệp.﻿