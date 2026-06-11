Thêm một đội bóng mang tên HAGL của Bầu Đức xuất hiện ở Lào

Ông Đoàn Nguyên Đức tại buổi lễ ký kết MOU phát triển 5.000 ha cà phê tại tỉnh Champasak hồi tháng 5/2026

Chiều 11/6, tại văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, TP. Pakse đã diễn ra lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược và tái định vị thương hiệu thành CLB Champasak HAGL Avenir FC giữa Liên đoàn bóng đá tỉnh Champasak, Công ty Connected Sole Co. Ltd và Tập đoàn HAGL.

Theo thỏa thuận, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAGL, cam kết tài trợ chính cho CLB Champasak HAGL Avenir FC trong thời gian 3 năm. Bên cạnh đó, HAGL cũng tài trợ 1.000 quả bóng cho bóng đá phong trào tỉnh Champasak.

Theo ông Nguyễn Chí Thắng - Phó TGĐ Tập đoàn HAGL tại Lào cho biết: Theo lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Lào, Tập đoàn HAGL sẽ hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Lào tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) từ ngày 1/7 đến 15/7 nhằm chuẩn bị tốt nhất tham dự Giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026.

Động thái đầu tư vào bóng đá diễn ra trong bối cảnh HAGL đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Champasak. Theo cập nhật mới nhất, HAGL đang trồng 1.500 ha cà phê tại tỉnh này, dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Doanh nghiệp cũng đang khảo sát thêm 2.500 ha để triển khai trong thời gian tới.

Ảnh cập nhật mới nhất về nông trường cà phê của HAGL tại tỉnh Champasak, Lào

Trước đó vào tháng 5/2026, chính quyền tỉnh Champasak và HAGL đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu 5.000 ha cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại huyện Paksong.

Động thái này cho thấy HAGL không chỉ mở rộng hoạt động nông nghiệp tại Champasak mà còn tham gia sâu hơn vào các hoạt động cộng đồng địa phương. Việc tài trợ CLB, hỗ trợ bóng đá phong trào và tạo điều kiện cho đội tuyển Lào tập huấn tại Hàm Rồng cũng góp phần tăng kết nối giao lưu giữa Việt Nam và Lào.

Đối tác tham gia dự án bóng đá này là DJ Management, doanh nghiệp quản lý thể thao đến từ Hàn Quốc. DJ Management từng được biết đến là công ty đại diện cho một số nhân vật quen thuộc với bóng đá Việt Nam và khu vực, trong đó có HLV Kim Sang-sik, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo và HLV trưởng ĐT Lào Ha Hyeok Jun.

Trước đó, đơn vị này đã tiếp quản Champasak United, đội bóng đang thi đấu tại Giải VĐQG Lào, và nay đổi tên thành Champasak HAGL Avenir FC, với tham vọng cạnh tranh danh hiệu quốc nội cũng như hướng tới các giải đấu cấp khu vực và châu lục﻿

Ông Keolattana Sihavong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Champasak cho biết: “ Việc Tập đoàn HAGL đầu tư vào CLB Champasak HAGL Avenir giúp đội bóng có nguồn lực tài chính ổn định, đủ khả năng cạnh tranh với các đội bóng mạnh vươn tới danh hiệu vô địch Lào League 1. Tôi hy vọng những trận đấu mùa giải mới trên sân nhà sẽ thu hút đông đảo khán giả hâm mộ đến sân.”

Ông Lee Dong Jun – Giám đốc công ty DJ Management (Hàn Quốc) khẳng định: “ Lễ ký kết hợp đồng hôm nay vô cùng ý nghĩa đối với bóng đá tỉnh Champasak. Đây là dự án hợp tác giữa Lào, Việt Nam và Hàn Quốc.Hợp tác cùng nhau, chúng tôi xây dựng cơ hội phát triển bóng đá các nước Đông Nam Á. Mùa giải 2025-2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cán đích hạng 4/10. Tôi tin tưởng rằng với sự đầu tư của HAGL, cùng với sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Champasak chúng tôi sẽ phấn đấu đoạt chức vô địch và đại diện cho Lào tham dự giải các câu lạc bộ Châu Á…”