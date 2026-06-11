Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu 200 kg vàng thỏi gần 1.000 tỷ đồng, hé lộ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả thương hiệu nổi tiếng

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 10/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Số trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: CA

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ một đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Các sản phẩm được giới thiệu bằng những cụm từ như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu riêng”.

Các đối tượng không chỉ sử dụng hình ảnh sang trọng, bắt mắt mà còn tổ chức tư vấn trực tuyến, chăm sóc khách hàng và livestream bán hàng để tạo dựng niềm tin. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi, khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM triệu tập làm việc với 20 người là quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM và Công ty TNHH Wii Diamonds, địa chỉ đường Nguyễn Thuật Thuật, phường Bàn Cờ, TP.HCM do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc.

Đối tượng Đào Thùy Trang. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang, sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP.HCM, Phó giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: CA

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông thông qua WeChat để đặt mua sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Buôn lậu".

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Văn Đức, Hồ Khắc Châu, Nguyễn Văn Huy, cùng trú tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” gồm Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích Trâm, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Trần Nguyễn Trâm Anh, trú tại TP.HCM. Bị can Trần Duy Phú, trú tại TP.HCM, bị khởi tố về tội “Buôn lậu”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 6 bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh, trú tại TP.HCM; Huỳnh Đại Phú, trú tại Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, trú tại Đồng Nai; Nguyễn Thị Thao, Đoàn Thoại Xuân Tường, cùng trú tại Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương, trú tại Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để thu lợi từ chênh lệch giá.

Sau khi đưa vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất nghiêm trọng, liên thông nhiều địa bàn từ Tây Ninh đến TP.HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao, chỉ liên lạc qua Telegram, Viber, Whatsapp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức chấp hành nghiêm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ; không sản xuất, gia công, mua bán hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người dân cũng được khuyến cáo thận trọng khi mua hàng hiệu, vàng bạc, trang sức cao cấp trên không gian mạng; nên lựa chọn cơ sở uy tín, yêu cầu đầy đủ hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cảnh giác với các quảng cáo như “hàng chuẩn hãng giá rẻ”, “xách tay cao cấp”, “chế tác như hàng chính hãng”.