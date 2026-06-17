Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

| | Doanh nghiệp

Vingroup tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Thứ hạng sẽ dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines và Campuchia.

Ngày 17/6/2026, Tập đoàn Vingroup xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune, tăng 11 bậc so với hạng 37 của danh sách năm 2025 và 19 bậc so với hạng 45 năm 2024, tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Đây là năm thứ ba Tạp chí Fortune công bố danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Thứ hạng sẽ dựa trên tổng doanh thu của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Phillipines và Campuchia.

Theo Fortune, Vingroup xếp vị trí số 1 khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và thứ 26 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. Bảng xếp hạng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá, tận dụng tối đa sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu và làn sóng bùng nổ của các ngành công nghiệp mũi nhọn như xe điện và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh tiêu chí quy mô tài sản, Vingroup được đánh giá cao ở các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của Fortune, trong năm 2025, Vingroup đạt 12,760 tỷ USD doanh thu, tăng vọt 69,1% so với con số được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2025. Vingroup có lợi nhuận 436,5 triệu USD và tổng tài sản 42,536 tỷ USD.

Hiện tại, Vingroup hoạt động trong các lĩnh vực từ Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa cho đến Thiện nguyện xã hội.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu TGĐ GSM Nguyễn Văn Thanh nói lý do rời Vingroup sau 7 năm làm việc

Cựu TGĐ GSM Nguyễn Văn Thanh nói lý do rời Vingroup sau 7 năm làm việc Nổi bật

Một tập đoàn Việt Nam khiến thế giới phải chú ý: Doanh thu 9 tỷ USD, trả lương 53,7 triệu đồng/tháng, tổng tài sản gần 400.000 tỷ đồng

Một tập đoàn Việt Nam khiến thế giới phải chú ý: Doanh thu 9 tỷ USD, trả lương 53,7 triệu đồng/tháng, tổng tài sản gần 400.000 tỷ đồng Nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga trên chuyến bay thương mại Vietjet

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga trên chuyến bay thương mại Vietjet

15:55 , 17/06/2026
Bản đồ 38.000 ha đất trong tay Vingroup: Lớn hơn cả 1 quốc đảo, bằng 190 lần diện tích 1 đất nước ở Tây Âu

Bản đồ 38.000 ha đất trong tay Vingroup: Lớn hơn cả 1 quốc đảo, bằng 190 lần diện tích 1 đất nước ở Tây Âu

15:21 , 17/06/2026
Ra quyết định khởi tố Giám đốc Công ty du lịch Trần Minh Luân 44 tuổi

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Công ty du lịch Trần Minh Luân 44 tuổi

13:50 , 17/06/2026
Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam khi đang tăng trưởng 133%: Thế nào là "biết đủ"?

Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam khi đang tăng trưởng 133%: Thế nào là "biết đủ"?

13:20 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên