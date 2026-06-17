Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam khi đang tăng trưởng 133%: Thế nào là "biết đủ"?

Doanh số bán hàng quý I/2026 của Vinhomes đạt 81.700 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kinh doanh, quyết định dừng lại khi đang thắng thường khó hơn quyết định tiến lên khi đang thua. Một doanh nghiệp đang ở đỉnh phong độ, lại chủ động dừng mở rộng. Đó là tự tin hay liều lĩnh? Là triết lý hay chiến thuật?

SỰ "DỪNG" CỦA VINHOMES

Theo ông Phạm Thiếu Hoa, quyết định này xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, Vinhomes đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục trong 5-7 năm tới. Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu tốn nguồn lực tìm kiếm dự án mới, doanh nghiệp muốn dồn toàn lực vào xây dựng và tạo ra môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có.

Con số hàng tồn kho tại thời điểm cuối tháng 3/2026 lên tới hơn 138.990 tỷ đồng, tương đương gần hơn 5 tỷ USD. Nói cách khác: Vinhomes không thiếu đất để làm. Họ đang ngồi trên một khối tài sản đủ lớn để bận rộn trong nhiều năm tới mà không cần thêm một mét vuông nào.

Nhưng nếu là người quan tâm tới tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bạn có thể thấy một lý do thứ ba không được nói trực tiếp, và nó liên quan đến thứ đang xảy ra bên ngoài biên giới Việt Nam.

Cùng thời điểm Vinhomes tuyên bố dừng mở rộng trong nước, Vingroup đang triển khai tham vọng quốc tế ở quy mô chưa từng có.

Tại Ấn Độ, Vingroup đang đàm phán khoản đầu tư khoảng 6,5 tỷ USD vào bang Maharashtra - bao gồm phát triển đô thị, giao thông điện, năng lượng tái tạo và hạ tầng công cộng. Tại bang Telangana, tập đoàn dự kiến phát triển đại đô thị Vinhomes Smart City trên diện tích khoảng 1.080 ha cho khoảng 200.000 cư dân. Và tại Congo, một đại đô thị ven sông quy mô 6.300 ha đang trong kế hoạch.

Nhìn vào bức tranh đó, quyết định "dừng" tại Việt Nam đọc lại theo nghĩa hoàn toàn khác. Không phải thu hẹp, mà là giải phóng nguồn lực cho chiến trường lớn hơn.

Đây là một trong những kỹ năng quản trị khó nhất, đó là phân biệt giữa dừng vì không còn cơ hội và dừng vì cơ hội tốt hơn đang ở chỗ khác. Phần lớn tổ chức không làm được điều này, họ hoặc mở rộng không ngừng cho đến khi nguồn lực cạn kiệt, hoặc thu hẹp toàn diện khi gặp áp lực. Vinhomes đang thực hiện một thứ tinh tế hơn: tái phân bổ có chủ đích.

"BIẾT ĐỦ" TRONG TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ

"Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi 'biết đủ', dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án", Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa chia sẻ.

"Biết đủ" - hai chữ nghe có vẻ đơn giản nhưng phản ánh một triết lý quản trị mà rất ít tổ chức đang tăng trưởng mạnh có đủ bản lĩnh để thực hành.

Trong văn hóa kinh doanh hiện đại, tăng trưởng được xem gần như là nghĩa vụ. Công ty nào không mở rộng thì bị xem là đình trệ. Thị phần nào không giữ thì bị xem là đang mất dần. Quỹ đất nào chưa tích lũy thì bị xem là cơ hội bị bỏ lỡ. Áp lực này đến từ cổ đông, từ thị trường, từ chính đội ngũ nội bộ, tất cả tạo ra một lực kéo liên tục theo hướng "nhiều hơn".

Vấn đề là "nhiều hơn" không phải lúc nào cũng tốt hơn. Doanh nghiệp mở rộng quá nhanh so với khả năng vận hành sẽ tạo ra khối tài sản mà mình không thể quản lý tốt. Quỹ đất tích lũy quá nhiều so với năng lực triển khai sẽ trở thành gánh nặng tài chính thay vì lợi thế cạnh tranh.

Doanh số chưa bàn giao của Vinhomes tại cuối quý I/2026 đạt 201.600 tỷ đồng - tăng 68% so với cùng kỳ. Đó là khối lượng công việc khổng lồ đang chờ được thực hiện. Trước khi thêm đất mới, hoàn thành tốt những gì đã cam kết là ưu tiên hợp lý hơn.

KHI "DỪNG" LÀ QUYẾT ĐỊNH DŨNG CẢM NHẤT

Lịch sử kinh doanh có không ít bài học về những tập đoàn đã không chịu dừng đúng lúc. Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, tích lũy đất không ngừng cho đến khi nợ vượt 300 tỷ USD và sụp đổ thành một trong những vụ vỡ nợ lớn nhất lịch sử. Hay như Lehman Brothers, họ đã mở rộng không ngừng vào thị trường bất động sản Mỹ cho đến khi không còn đường lui.

Ngược lại, những doanh nghiệp trường tồn nhất thường có điểm chung là họ biết thị trường nào để rút lui, thời điểm nào để dừng mở rộng, và nguồn lực nào cần được bảo toàn cho chu kỳ tiếp theo.

"Việc Vinhomes chủ động dừng lại cũng sẽ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường, góp phần hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn", Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa nói. Đây không chỉ là một tuyên bố về chiến lược, nó còn là cách Vinhomes định vị mình như một doanh nghiệp hiểu rằng thống lĩnh tuyệt đối không phải lúc nào cũng là mục tiêu tốt nhất trong dài hạn.

Với bất kỳ nhà quản trị nào, dù ở quy mô doanh nghiệp hay quản lý một bộ phận, câu hỏi "khi nào nên dừng mở rộng?" thường khó hơn "khi nào nên tiếp tục". Bởi vì áp lực xã hội, kỳ vọng từ cấp trên, và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội luôn đẩy ta theo hướng "thêm", ngay cả khi nguồn lực đã đang bị kéo căng.

Quyết định của ông Phạm Nhật Vượng với Vinhomes gợi ra một nguyên tắc đơn giản nhưng không dễ thực hành: dừng mở rộng khi bạn đang mạnh, không phải khi bạn buộc phải dừng. Khi bạn dừng từ vị thế mạnh, bạn kiểm soát được câu chuyện và có thể định hướng nguồn lực sang nơi khác. Khi bạn dừng vì bị ép, bạn chỉ còn cách phòng thủ.

Vinhomes đang ở vế đầu. Liệu thị trường quốc tế có xác nhận lựa chọn đó hay không, có lẽ vài năm nữa sẽ rõ.