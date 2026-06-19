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Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

| | Doanh nghiệp

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa công bố kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hoàn tất phân phối toàn bộ gần 142 triệu cổ phiếu, qua đó huy động hơn 4.256 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên hơn 14.086 tỷ đồng.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, LPBS đã chào bán gần 142 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc đợt IPO, công ty ghi nhận kết quả có 1.005 nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu trong đợt này.

Tổng cộng 141,754 triệu cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư đăng ký mua hợp lệ. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết là 113.400 đơn vị đã được nhà đầu tư cá nhân là bà Hoàng Thị Hoài Thương mua, qua đó giúp đợt chào bán đạt tỷ lệ thành công 100%.

Với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, LPBS thu về 4.256 tỷ đồng từ đợt IPO. Sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng đạt hơn 4.252 tỷ đồng.

Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của LPBS tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng từ 1,2 tỷ cổ phiếu lên hơn 1,4 tỷ cổ phiếu. Con số này của LPBS đưa doanh nghiệp vào nhóm công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng bao gồm SSI, VPS, TCBS,...

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn- Ảnh 1.

Cơ cấu cổ đông của LPBS thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi gia đình ông Nguyễn Đức Thụy (hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank, từng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Thaigroup và LPBank) liên tục gia tăng hiện diện tại doanh nghiệp này.

Trong đó, Nguyễn Xuân Thái và Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, con trai và con gái của ông Nguyễn Đức Thụy, hiện là cổ đông lớn của LPBS với tỷ lệ sở hữu gần 14% vốn điều lệ. Với mức giá IPO 30.000 đồng/cổ phiếu, 2 con của ông Thuỵ mỗi người nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 5.700 tỷ đồng.

Yên Chi

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