Cao su Sao Vàng tăng vốn lên gần 365 tỷ đồng sau đợt thưởng cổ phiếu

Ngày 12/6 vừa qua, CTCP Cao su Sao Vàng (mã: SRC) đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Theo đó, SRC đã hoàn tất phân phối hơn 8,4 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.664 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6-7/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 84,2 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Cao su Sao Vàng.

Hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của Cao su Sao Vàng tăng từ gần 280,7 tỷ đồng lên mức 364,8 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 12/6 vừa qua, Cao su Sao Vàng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng.

Với gần 28,1 triệu cổ phiếu SRC đang lưu hành trên thị trường, Cao su Sao Vàng sẽ phải chi khoảng hơn 11,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/6/2026.

Về tình hình kinh doanh quý I/2026, Cao su Sao Vàng mang về doanh thu gần 354 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng nói, kỳ này công ty sụt giảm tới 60% doanh thu tài chính chỉ còn hơn 480 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng hơn 34% lên mức 8,7 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng 16% lên hơn 7 tỷ đồng. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 19% xuống còn 11 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế kỳ này ghi nhận hơn 9,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Cao su Sao Vàng lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được gần 12% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.



