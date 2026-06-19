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Vietcap vay vốn từ 9 định chế tài chính hàng đầu châu Á, quy mô có thể lên gần 10.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Vietcap vay vốn từ 9 định chế tài chính hàng đầu châu Á, quy mô có thể lên gần 10.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố ký kết khoản vay hợp vốn tín chấp trị giá 170 triệu USD, tương đương khoảng 4.471 tỷ đồng.

Khoản vay đi kèm quyền chọn tăng hạn mức, cho phép Vietcap nâng tổng quy mô tài trợ lên tối đa 370 triệu USD, tương đương khoảng 9.731 tỷ đồng. Theo công ty, đây là khoản tài trợ vốn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Vietcap.

Thương vụ được thu xếp và/hoặc cam kết cấp vốn bởi nhiều định chế tài chính trong khu vực, gồm Maybank Securities, Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Singapore, Cathay United Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, KGI Bank, Taipei Fubon Commercial Bank và Union Bank of Taiwan.

Vietcap cho biết khoản vay mới là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước đó, công ty đã nhiều lần huy động vốn từ thị trường quốc tế. Riêng năm 2025, Vietcap ký khoản vay hợp vốn tín chấp 120 triệu USD, kèm quyền chọn nâng hạn mức lên 130 triệu USD, và một khoản vay club loan trị giá 41,6 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vietcap ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.406 tỷ đồng, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, tăng gần 16% so với quý I/2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đóng cửa phiên 18/6 ở mức 24.500 đồng/cp, giảm 0,61% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đạt gần 6,4 triệu đơn vị.

Việc liên tục mở rộng quy mô huy động vốn nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của các công ty chứng khoán tăng lên, nhằm phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư công nghệ và mở rộng thị phần. Đây cũng là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng bước vào chu kỳ mới nếu tiến trình nâng hạng có chuyển biến tích cực.

Anh Khôi

markettimes.vn

Từ Khóa:
Vietcap

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