Rót kỷ lục 286.900 tỷ đồng, "ông trùm" hạ tầng hàng không Việt Nam lên kế hoạch sốc: Lợi nhuận dự kiến giảm một nửa

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa cập nhật tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 19/6, trong đó công ty đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 21.141 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 2% so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ còn 7.011 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 15.203 tỷ đồng của năm 2025 và là mức thấp nhất kể từ năm 2021. ﻿

Theo Hội đồng quản trị ACV, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn đầu tư quy mô lớn với hàng loạt dự án trọng điểm hoàn thành và đưa vào khai thác. Điều này kéo theo chi phí khấu hao, vận hành, bảo trì và lãi vay tăng đáng kể. Đồng thời, nguồn vốn tích lũy nhiều năm sẽ được sử dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia, khiến nguồn thu từ lãi tiền gửi ngân hàng sụt giảm.



ACV cho biết một số công trình mới đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2026 sẽ tạo nền tảng tăng trưởng trong trung và dài hạn, song trong ngắn hạn lại gây áp lực lên chi phí và biên lợi nhuận.



Năm nay, doanh nghiệp dự kiến tổng mức đầu tư lên tới khoảng 286.900 tỷ đồng, trong khi kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 40.570 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước.



Dù vậy, ACV vẫn đánh giá triển vọng ngành hàng không tích cực nhờ các chính sách mở rộng thị thực, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và kích cầu du lịch của Chính phủ. Trong 4 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế qua các cảng hàng không do ACV quản lý tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi khách nội địa tăng gần 7%.



Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý ngành hàng không vẫn đối mặt nhiều rủi ro khó lường từ tình hình địa chính trị, biến động giá nhiên liệu và nguồn cung xăng dầu. Việc nhiều hãng hàng không cắt giảm tần suất khai thác, đồng thời áp dụng phụ thu khiến giá vé tăng 20-30%, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại của hành khách.

Ông Nguyễn Tiến Việt (bên trái) và ông Vũ Thế Phiệt.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt. Lý do miễn nhiệm được nêu rõ là do hai ông đã vi phạm quy định của pháp luật, bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam.

Đồng thời HĐQT trình thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và tiến hành bầu bổ sung 01 nhân sự. Ứng cử viên được giới thiệu là ông Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1976), cử nhân Tài chính – Ngân hàng, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ACV. Ông Cường được Bộ Tài chính cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV để bầu vào HĐQT theo Quyết định số 1429/QĐ-BTC ngày 10/06/2026.

Liên quan đến việc một số lãnh đạo cấp cao bị khởi tố thời gian qua, Hội đồng quản trị ACV thừa nhận sự việc đã tác động tiêu cực đến uy tín và hình ảnh doanh nghiệp. Tuy nhiên, ACV khẳng định các hành vi vi phạm xuất phát từ động cơ cá nhân của những người liên quan và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại các cảng hàng không.

Hiện ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 5.000 ha. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng hai đường băng cùng nhà ga có công suất phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm.



Riêng trong quý I/2026, ACV đã giải ngân thêm khoảng 800 tỷ đồng cho dự án Long Thành, nâng tổng giá trị đầu tư xây dựng tại dự án lên hơn 35.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết tiến độ đang có nhiều chuyển biến tích cực sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ và đặt mục tiêu đưa sân bay vào khai thác từ cuối năm nay.



Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 ACV ghi nhận doanh thu hợp nhất 6.860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.346 tỷ đồng, đều là mức cao nhất từ trước đến nay tính theo quý. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 90.500 tỷ đồng. Bộ Tài chính hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 95,4% vốn điều lệ của ACV.