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20 tỷ đô vốn FDI đổ vào Việt Nam: Cảng trung chuyển Cần Giờ, Samsung, Nhà Bè Metrocity và LNG Quỳnh Lập 'sáng rực'

| | Doanh nghiệp

20 tỷ đô vốn FDI đổ vào Việt Nam: Cảng trung chuyển Cần Giờ, Samsung, Nhà Bè Metrocity và LNG Quỳnh Lập 'sáng rực'

Riêng trong tháng 5, tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, dòng vốn này tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký mới ghi nhận mức tăng ấn tượng 111%.

Theo báo cáo tháng 6/2026 của Techcombank, mặc dù môi trường vĩ mô toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Riêng trong tháng 5, tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh
tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, dòng vốn này tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó vốn đăng ký mới ghi nhận mức tăng ấn tượng 111%.

Diễn biến này cho thấy các tập đoàn đa quốc gia ngày càng coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất mang tính trung và dài hạn, thay vì chỉ là lựa chọn thay thế mang tính ngắn hạn.

Bên cạnh đó, tăng trưởng FDI giải ngân cũng duy trì mức tăng tốt, lũy kế 5 tháng 2026 đạt 9,6% so với cùng kỳ (5T2025 đạt 7,9% và 5T2024 đạt 7,8%).

Techcombank cho rằng xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới, khi xuất khẩu của Việt Nam được
kỳ vọng duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm điện tử liên quan đến AI.

Đồng thời, các dự án công nghệ cao quy mô lớn như nhà máy chip của Samsung không chỉ tạo thêm việc làm mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các doanh nghiệp vệ tinh và nhà cung cấp linh kiện phụ trợ mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

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