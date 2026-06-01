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Bắt Phạm Thị Hương sinh 1977 vì lừa góp vốn mua bia Heineken

| | Doanh nghiệp

Cơ quan công an xác định Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối về việc góp vốn lấy bia Heineken bán kiếm lời, qua đó chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của bị hại.

Bắt Phạm Thị Hương sinh 1977 vì lừa góp vốn mua bia Heineken- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Thị Hương. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện tại tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phạm Thị Hương bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố vào năm 2021.

Trước đó, ngày 26/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án theo tố giác của bà Trần Thị N.Y, sinh năm 1965, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Liễu, sinh năm 1966, để điều tra về cùng hành vi.

Theo kết quả điều tra, do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, trước ngày 12/5/2021, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ với một người tên Vinh đang làm việc tại Nhà máy bia Heineken. Hương nói có thể góp tiền để lấy các sản phẩm bia đưa ra ngoài tiêu thụ nhằm thu lợi nhuận.

Tin tưởng thông tin trên, từ ngày 12/5/2021 đến ngày 25/5/2021, bà Y. đã 6 lần giao cho Hương tổng số tiền 3,63 tỷ đồng để góp vốn theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện việc góp vốn như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo công an, lời khai của bị can phù hợp với lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng xác định chữ viết, chữ ký trên các giấy giao nhận số tiền 3,63 tỷ đồng là của Phạm Thị Hương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lừa đảo

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