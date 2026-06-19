Đại gia có quan hệ gần gũi với Xuân Son muốn sản xuất xe tải điện, công suất 30.000 xe/năm

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son có mối quan hệ gần gũi với người đứng đầu Tập đoàn Xuân Thiện.

Đại gia này là Nguyễn Văn Thiện, hay còn gọi là bầu Thiện. Ông Thiện hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh chính trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng – thép xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Mới đây, Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, doanh nghiệp này vừa đề xuất lên Sở Tài chính Ninh Bình về "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện", với công suất 30.000 xe mỗi năm.

Nếu dự án được chấp thuận thì sẽ không chỉ góp phần phát triển ngành cơ khí chế tạo trong nước mà còn hướng tới mục tiêu tự chủ sản xuất các dòng xe, mát và thiết bị thi công hạng nặng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Chủ đầu tư dự án là CTCP ô tô Xuân Thiện (thành viên Tập đoàn Xuân Thiện), nhà máy đặt tại Khu kinh tế Ninh Cơ, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây là vị trí địa lý chiến lược khi dự án tham gia vào chuỗi kinh tế tuần hoàn, bao gồm hệ thống cảng biển và tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định, nơi cung cấp các sản phẩm thép tấm chất lượng cao.

Dự ﻿án sản xuất xe tải và máy công trình chạy điện có công suất lớn

Phối cảnh mô phỏng hệ thống lắp ráp ô tô tải tự động. Ảnh: Tập đoàn Xuân Thiện

Theo đề xuất, nhà máy này có tổng diện tích quy hoạch khoảng 56,82 ha, giai đoạn I với công suất mỗi năm khoảng 30.000 xe, máy công trình hạng nặng chạy điện và 3 dây chuyền sản xuất hiện đại.

Trong số đó, dây chuyền một lắp ráp xe đầu kéo, xe tải thùng, tải ben, xe bồn chở bê tông và xe tải hạng nặng 18.000 chiếc một năm.

Dây chuyền hai là sản xuất, lắp ráp xe tải mỏ có tải trọng đến 200 tấn mỗi xe, xúc lật bánh lốp, máy đào bánh lốp, xe nâng và xe lu 10.000 chiếc một năm.

Dây chuyền ba là sản xuất, lắp ráp các dòng máy công trình bánh xích loại lớn như máy đào bánh xích, xe nâng,... với công suất 2.000 chiếc mỗi năm. Dự kiến đến quý I/2027, nhà máy này sẽ có sản phẩm xe mẫu đầu tiên.

Theo kế hoạch, đến giai đoạn II, Tập đoàn Xuân Thiện sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, nâng công suất lên đến 200.000 xe, máy mỗi năm.

Phía Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, việc đầu tư nhà máy sản xuất phương tiện giao thông và thiết bị cơ giới sử dụng điện 100% phù hợp với chiến lược phát triển xanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, với giai đoạn đầu, các sản phẩm xe tải điện và máy công trình điện sẽ được ưu tiên phục vụ nhu cầu nội bộ tại các đại công trường, tổ hợp thép xanh, mỏ khai khoáng và nhà máy xi măng thuộc hệ sinh thái Xuân Thiện, trước khi mở rộng ra thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Tập đoàn cũng cho biết, dự án trên được triển khai trong bối cảnh ngành cơ giới toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch giai đoạn 2026 - 2030. Sự phát triển của công nghệ pin thế hệ mới, nhất là pin thể rắn, được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục những hạn chế về quãng đường hoạt động và hiệu suất vận hành của xe điện, từ đó mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho thị trường.

Hơn nữa, việc đặt nhà máy tại Ninh Bình, bên cạnh Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn thép chế tạo, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo kỳ vọng của Xuân Thiện, dự án này sẽ trở thành động lực công nghiệp mới của Ninh Bình, qua đó tạo hàng nghìn việc làm, đóng góp cho ngân sách địa phương. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao năng lực của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Trên thực tế, Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện Nam Định được khởi công vào giữa năm 2025, với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Tổ hợp này có quy mô hơn 400 ha và công suất thiết kế 9,5 triệu tấn thép mỗi năm. Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành đầy đủ, dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động.