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Vụ lừa đảo kỳ nghỉ 2.700 tỷ đồng: Làm rõ nghi vấn người có chức vụ 'chống lưng'

| | Doanh nghiệp

Ban chuyên án xác minh có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn trong vụ lừa đảo kỳ nghỉ, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Tại hội nghị, PV Báo Điện tử VTC News đặt câu hỏi có hay không sự tiếp tay của các đối tượng là người có chức vụ, hiểu biết về pháp luật trong vụ án.

Trả lời câu hỏi trên, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, ban chuyên án đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. " Nếu có căn cứ xác định có vi phạm, Công an TP sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Vụ lừa đảo kỳ nghỉ 2.700 tỷ đồng: Làm rõ nghi vấn người có chức vụ 'chống lưng'- Ảnh 1.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội thông tin tại hội nghị.

Chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp. Độ tuổi các bị can từ 20 đến 40. Trong đó, các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt, một giám đốc sinh năm 2000.

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, quá trình xác minh, trích xuất dữ liệu, kiểm tra sổ sách của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng đề nghị người bị hại cần đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, Công an các phường để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo Minh Tuệ

VTCNews

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