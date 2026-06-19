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Khởi tố thêm 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan lừa bán 'kỳ nghỉ dưỡng'

| | Doanh nghiệp

Khởi tố thêm 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan lừa bán 'kỳ nghỉ dưỡng'

Núp bóng doanh nghiệp du lịch, nhiều đường dây lừa đảo đã dùng chiêu bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận cao để dụ dỗ khách hàng đầu tư. Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Clip công an ập vào bắt quả tang các đối tượng. Nguồn C.A

Ngày 19/6, Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn và đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TPHCM đã triệt xóa nhiều đường dây hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức bán các hợp đồng kỳ nghỉ.

Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an cấp xã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều công ty như Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, YTS, Yes International, Paradise Travel, Invest Trip, Mariana Bay Group, Meli Club, League of Resorts (LORS), Ravi, JJ Travel… để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Công an khám xét các công ty mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp này quảng bá các gói nghỉ dưỡng, thẻ du lịch với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng nhằm đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời của khách hàng. Để tạo niềm tin, các công ty đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Bằng các chiêu thức mời nhận quà, tham gia chương trình tri ân hoặc du lịch miễn phí, các đối tượng dụ dỗ khách hàng đến trụ sở để tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại đây, nhân viên liên tục đưa ra những thông tin về khả năng sinh lời, hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng với lợi nhuận cao nhằm thuyết phục khách ký kết các hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Kịch bản được soạn sẵn trước hỗ trợ nhân viên lừa đảo.

Không dừng lại ở đó, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ hoặc phí thế chân. Nhiều nạn nhân đã tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn nhưng thực chất chỉ bị dẫn dắt ký thêm các hợp đồng mới, dẫn đến mất khả năng thu hồi số tiền đã đầu tư.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng, bước đầu xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Trong số các bị hại đã được làm việc, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM đề nghị những người từng giao dịch hoặc là nạn nhân của các công ty nêu trên nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra để được hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra. Đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Như vậy, đến nay Công an TPHCM và Hà Nội đã khởi tố tổng tộng 32 vụ án với gần 400 bị can liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng 'kỳ nghỉ dưỡng'.

Theo Nguyễn Dũng

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