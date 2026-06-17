Công an khởi tố 187 bị can trong vụ lừa bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ

Theo Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại số tiền hơn 181,4 tỷ đồng thông qua việc nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 thủ đoạn là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ảnh: Bộ Công an

Ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, sau đó gọi điện mời chào người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao. Khách hàng được thông báo không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thân phận.

Khi đến sự kiện, khách hàng được nhân viên tư vấn giới thiệu các gói kỳ nghỉ có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, thường từ 5 năm đến 40 năm.

Ảnh: Bộ Công an

Các nhân viên tư vấn đưa ra chính sách giảm giá lớn nếu khách ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, các cam kết này chỉ được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Ảnh: Bộ Công an

Ở thủ đoạn thứ hai, các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ của khách hàng, sau đó lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ để tiếp tục lừa đảo.

Nhóm này chủ động liên hệ với những người đã mua kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường. Có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng được hứa hẹn sau khi cho thuê, sang nhượng có thể thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền dưới nhiều hình thức như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn đưa ra lý do phải mua hợp đồng mới thì mới có thể chuyển nhượng hợp đồng cũ.

Theo Bộ Công an, các nhân viên kinh doanh thường không sử dụng tên thật, dùng “sim rác” để liên hệ với khách hàng. Trong khi miệng cam kết thời gian thực hiện hợp đồng chỉ từ 1 đến 1,5 tháng, hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan công an xác định các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ khách hàng mới. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào mà chiếm đoạt tiền để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Cùng ngày 17/6, tại TP.HCM, cơ quan công an cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.