Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga trên chuyến bay thương mại Vietjet

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội trên chuyến bay thương mại Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN – Nga tại Kazan, Liên bang Nga.



Chuyến công tác diễn ra từ ngày 16 đến 18/6 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, góp phần khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa ASEAN với Liên bang Nga.

﻿Ngoài tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, trong thời gian từ ngày 16 đến 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các hoạt động song phương, bao gồm cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Putin.



Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng tháp tùng đoàn.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga. ﻿