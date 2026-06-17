Ra quyết định khởi tố Giám đốc Công ty du lịch Trần Minh Luân 44 tuổi

Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) phát đi thông báo đã chính thức áp dụng biện pháp khởi tố bị can đối với Trần Minh Luân (44 tuổi, quê quán tại tỉnh Gia Lai). Đối tượng này bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau hàng loạt phản ánh về việc trục lợi từ khách hàng đi du lịch.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, làn sóng khủng hoảng bắt đầu từ giai đoạn đầu năm 2025. Lúc bấy giờ, Chi nhánh Công ty VNTour tại Đà Nẵng dưới sự điều hành của Trần Minh Luân liên tục rơi vào tình trạng kinh doanh bết bát, thua lỗ nặng. Gánh trên vai các khoản nợ lớn từ phía đối tác, công ty này thực chất đã hoàn toàn mất đi năng lực tài chính để triển khai các chương trình du lịch như đã giao hẹn với khách.

Dù biết rõ tình trạng "rỗng ruột" của đơn vị, Luân vẫn cố tình bưng bít thông tin. Nhằm có dòng tiền trang trải cuộc sống và thanh toán các khoản nợ cá nhân, cựu giám đốc này đã liên tục tung ra các thông tin thất thiệt về các gói tour tham quan cả trong lẫn ngoài nước sắp được tổ chức.

Luân trực tiếp ép nhân viên cấp dưới phải tích cực chào mời, tư vấn và xúc tiến ký kết hợp đồng thương mại với người dân. Đồng thời, công ty vẫn tiến hành tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (visa) và thu các khoản tiền đặt cọc, ký quỹ lớn từ khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi nắm trong tay tiền của người dân, Luân lập tức cắt giảm, chỉ thực hiện chiếu lệ hoặc bỏ mặc hoàn toàn các khâu đặt dịch vụ thiết yếu như vé máy bay, phòng ốc hay thủ tục cấp visa để ôm trọn số tiền này.

Để đối phó với những thắc mắc từ khách hàng và kéo dài thời gian nhằm che đậy hành vi lừa đảo, Trần Minh Luân liên tục dựng lên hàng loạt lý do bất khả kháng không có thật. Đối tượng đổ lỗi cho việc: Trục trặc hệ thống thanh toán mã giữ chỗ (booking) của đoàn; Vé máy bay bị hủy do chưa kịp quyết toán đúng hạn; Hồ sơ xét duyệt thị thực từ đại sứ quán bị chậm trễ hoặc thất lạc.

Khi sự việc vỡ lở và bị các nạn nhân dồn ép đòi lại tiền, Luân bắt đầu áp dụng chiến thuật trốn tránh dứt điểm. Đối tượng chủ động không bắt máy, xóa bỏ hoàn toàn các tài khoản mạng xã hội dùng để liên lạc và âm thầm dời khỏi văn phòng làm việc.

Đối với một số trường hợp căng thẳng, Luân chọn cách hoàn trả lại một phần tiền nhỏ giọt. Mục đích của việc này là cố tình lèo lái bản chất vụ việc sang hướng tranh chấp hợp đồng dân sự thuần túy, hòng trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp hình sự.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, bằng các phương thức gian dối tinh vi trên, Trần Minh Luân đã chiếm đoạt trái phép tổng số tiền lên tới hơn 445 triệu đồng của rất nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng làm rõ.