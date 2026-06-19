Ông Nguyễn Cao Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV

Tân Chủ tịch ACV là ai?

Sáng 19/6, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026, tại TPHCM.

Tại đại hội, cổ đông đã bầu ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh ACV - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Ông Nguyễn Cao Cường năm nay 50 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Ông Cường có trình độ cử nhân tài chính ngân hàng.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV, ông Cường có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, trải qua nhiều vị trí liên quan đến khai thác, dịch vụ hàng hóa, thương mại và quản lý cảng hàng không.

Trước khi làm việc tại ACV, ông Cường có thời gian dài công tác tại Vietnam Airlines (từ năm 1999). Trong thời gian làm việc tại Vietnam Airlines, ông Cường từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trung tâm Kiểm soát khai thác Tân Sơn Nhất, đồng thời tham gia các mảng đối ngoại và thương mại hàng hóa.

Giai đoạn 2016-2022, ông giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), một trong những doanh nghiệp khai thác hàng hóa hàng không lớn tại khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Cao Cường - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Sau thời gian điều hành TCS, ông Cường trở lại Vietnam Airlines, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay - ASOC, trong giai đoạn 2022-2023.

Từ năm 2023, ông chuyển sang ACV và giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. Ở vị trí này, ông Cường tham gia điều hành hoạt động khai thác dịch vụ tại các cảng hàng không, phát triển nguồn thu và xử lý một số vấn đề liên quan đến công nợ của các hãng bay với ACV.

ACV tiếp tục tăng trưởng

Phát biểu tại đại hội cổ đông, ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng Giám đốc ACV - cho biết, hoạt động của ACV diễn ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những biến động địa chính trị phức tạp từ chiến tranh Trung Đông và cuộc khủng hoảng vận chuyển hàng hải toàn cầu đã tác động trực tiếp, sâu sắc tới toàn ngành.

Theo đó, nhiều hãng hàng không phải thực hiện cắt giảm tải cung ứng, điều chỉnh lịch bay, tối ưu hóa đội bay và kiểm soát nghiêm ngặt các chi phí khai thác.

Theo ông Hùng, dù các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc độ đã chậm lại rõ rệt. So với cùng kỳ năm trước, tháng 3 và tháng 4 lần lượt tăng trưởng 18% và 12%, nhưng sang đến tháng 5 đã giảm mạnh, tốc độ tăng trưởng còn 7%

Thị trường nội địa tiếp tục xu hướng suy giảm mạnh trong tháng 5/2026. Sản lượng nội địa tháng 4 chỉ đạt khoảng 94%, sang tháng 5 sản lượng giảm sâu, xuống còn 87% so với cùng kỳ.

Theo đó, mặc dù xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ công tác quản trị được duy trì ổn định cùng các giải pháp điều hành linh hoạt, kết quả sản xuất kinh doanh của ACV trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Cụ thể, tổng hành khách chỉ gần 61 triệu lượt, đạt 48% kế hoạch năm và tăng 6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hành khách quốc tế đạt 24,3 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2025.

Tổng doanh thu đạt 10.745 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 10.381 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ 2025.

Lợi nhuận trước thuế là 5.863 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, tương đương với 93,4% so với thực hiện 2025. Trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 5.479 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.