Hãng mỳ gói “hai con tôm” lên kế hoạch doanh thu cao nhất lịch sử, đầu tư 900 tỷ đồng xây nhà máy mới

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, chủ thương hiệu mỳ gói “hai con tôm”, đặt mục tiêu doanh thu 863 tỷ đồng trong năm nay, tăng 6% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 29 tỷ đồng, tăng 12%.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp chủ động tái cơ cấu danh mục sản phẩm, giảm tỷ trọng các mặt hàng có sản lượng lớn nhưng biên lợi nhuận thấp như mỳ ký để tập trung vào các dòng giá trị gia tăng cao hơn, gồm mỳ ly, mỳ tô và các sản phẩm sau gạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Colusa - Miliket xác định năng lực sản xuất là thách thức lớn nhất. Hệ thống máy móc hiện nay đã vận hành hơn 20 năm, thường xuyên phát sinh sự cố, trong khi diện tích nhà xưởng và kho bãi đều hạn chế. Công ty cho biết từng phải từ chối đơn hàng do công suất sản xuất đạt ngưỡng tối đa.

Trước thực trạng này, doanh nghiệp đã lên kế hoạch đầu tư nhà máy mới với tổng vốn khoảng 800-900 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến có công suất thiết kế khoảng 49.000 tấn sản phẩm mỗi năm, bao gồm mì, phở, hủ tiếu và gia vị.

Nhà máy mới có thể đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong ít nhất ba năm tới, đồng thời giúp tối ưu chi phí vận hành, sửa chữa và nhân công.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, công ty lựa chọn phương án mua lại một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai), qua đó gián tiếp sở hữu gần 4 ha đất công nghiệp. Thương vụ có giá trị ước khoảng 200 tỷ đồng. Việc kế thừa pháp nhân và dự án sẵn có được kỳ vọng giúp rút ngắn từ 6-12 tháng thủ tục hành chính, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.

Song song với việc mở rộng công suất, Colusa - Miliket đặt trọng tâm vào phát triển thị trường xuất khẩu.

Ngoài xuất khẩu, công ty cũng tập trung mở rộng các kênh bán hàng hiện đại và cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Thương hiệu mỳ gói “hai con tôm” xuất hiện trên thị trường từ trước năm 1975. Với bao bì giấy kraft đặc trưng, sản phẩm từng có giai đoạn chiếm thị phần áp đảo tại Việt Nam.

Năm ngoái, Colusa - Miliket ghi nhận doanh thu khoảng 800 tỷ đồng. Từ tháng 6/2025, doanh nghiệp đã chấm dứt toàn bộ hoạt động gia công tại miền Bắc nhằm hạn chế nguy cơ lộ bí mật công nghệ và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Tính đến cuối năm 2025, Colusa - Miliket có tổng tài sản khoảng 300 tỷ đồng và vốn điều lệ 48 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang triển khai phương án phát hành thêm 9,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 144 tỷ đồng.