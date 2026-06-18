50 năm, 5 lần đổi đồng phục tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines: Bộ áo dài đỏ gắn bó 15 năm nhường chỗ cho thiết kế vàng - xanh từng gây tranh luận

Không chỉ là trang phục làm việc, đồng phục tiếp viên từ lâu đã trở thành một phần trong hình ảnh nhận diện của Vietnam Airlines. Từ những bộ váy xanh kết hợp sơ mi trắng những năm đầu đến các mẫu áo dài mang dấu ấn từng thời kỳ, mỗi lần thay đổi đều phản ánh cách hãng xây dựng hình ảnh thương hiệu trước hành khách trong nước và quốc tế.

Từ quần tây - áo sơ mi trắng đến áo dài đỏ

Chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines cất cánh vào tháng 9/1956. Trang phục của nữ tiếp viên khi đó khá đơn giản, gồm áo sơ mi trắng cổ vest kết hợp quần tây ống suông màu xanh tím than. Thiết kế gọn gàng, thuận tiện cho công việc và mang phong cách phổ biến của thập niên 1950.

Tuy nhiên, mẫu trang phục này sau đó được thay đổi khi Vietnam Airlines chuyển từ quần tây sang chân váy bút chì màu xanh da trời dài qua đầu gối, đánh dấu lần đổi đồng phục đầu tiên. Các nữ tiếp viên vẫn mặc sơ mi trắng nhưng phần cổ áo được điều chỉnh, kết hợp cà vạt cùng tông màu với váy và giày trắng.

Đầu những năm 1990, Vietnam Airlines thực hiện lần thay đổi đồng phục thứ hai, đồng thời lần đầu đưa áo dài vào trang phục của nữ tiếp viên. Với thiết kế truyền thống, cổ áo cao khoảng 3 cm, tà áo và quần cách nhau 30 cm, bộ áo dài xanh thiên thanh được lựa chọn để xây dựng hình ảnh tiếp viên gắn với nét văn hóa Việt Nam.

Giai đoạn 1995-1999, các nữ tiếp viên vẫn mặc áo dài nhưng màu sắc được chuyển sang hồng hoa anh đào. Thiết kế cổ áo thấp hơn khoảng 1,5 cm so với mẫu áo dài xanh, khoảng cách giữa tà áo và quần được giữ nguyên, kết hợp với giày đồng phục màu đỏ đô.

Năm 2000, Vietnam Airlines tiếp tục thay đổi đồng phục lần thứ tư. Màu hồng hoa anh đào được thay bằng đỏ huyết dụ, kết hợp viền vàng và quần màu kem. Đây là một trong những mẫu đồng phục gắn bó lâu nhất với đội ngũ tiếp viên của hãng.

Bộ áo dài đỏ huyết dụ được sử dụng trong khoảng 15 năm và trở thành hình ảnh quen thuộc của Vietnam Airlines. Năm 2014, mẫu đồng phục này lọt Top 10 trang phục tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới.

Những tranh luận quanh bộ áo dài vàng - xanh của NTK Minh Hạnh

Năm 2015, Vietnam Airlines chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đồng thời ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Đây cũng là thời điểm hãng thay bộ áo dài đỏ bằng mẫu đồng phục mới: tiếp viên trưởng và tiếp viên hạng thương gia mặc áo dài vàng, trong khi tiếp viên hạng phổ thông mặc áo dài xanh ngọc.

Người thực hiện thiết kế là nhà thiết kế Minh Hạnh. Bộ áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen cách điệu, kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, mẫu đồng phục này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một số ý kiến cho rằng thiết kế mới mang lại cảm giác hiện đại hơn nhờ phần quần thu gọn ống, tà áo ngắn hơn và màu sắc đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu. Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng việc cách tân làm thay đổi những đường nét quen thuộc của áo dài truyền thống.

Theo Vietnam Airlines, đồng phục mới được xây dựng trên tiêu chí kế thừa những ưu điểm của mẫu cũ đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành của hãng.

Cụ thể, thiết kế phải mang tính hiện đại nhưng vẫn giữ được đặc trưng của áo dài Việt Nam; màu sắc phải tạo sự đồng bộ trong khoang máy bay, đồng thời phân biệt vị trí công việc giữa tiếp viên trưởng và tiếp viên thường. Đồng phục nam và nữ cũng được liên kết thông qua màu sắc của áo gile và cà vạt.

Về họa tiết, bộ trang phục đưa hình ảnh hoa sen - biểu tượng nhận diện thương hiệu mới của Vietnam Airlines - vào thiết kế. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, đồng phục còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như chống tĩnh điện, chống lạnh, hạn chế bắt lửa, thuận tiện di chuyển và tạo cảm giác thoải mái khi làm việc trong thời gian dài.

Lý giải về những tranh luận xung quanh bộ áo dài vàng - xanh, nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng đánh giá về cái đẹp phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Bà cũng cho biết bộ áo dài đỏ trước đó từng nhận những ý kiến trái chiều khi mới ra mắt.

Theo nhà thiết kế, không chỉ áo dài mà đồng phục của nam phi công và tiếp viên cũng được tích hợp họa tiết hoa sen dệt chìm. Cổ áo và tay áo được cách điệu nhằm tạo hình ảnh đôi cánh, trong khi màu vàng tượng trưng cho mặt đất và màu xanh đại diện cho bầu trời.

Tháng 4 vừa qua, CabinCrew24 xếp đồng phục tiếp viên của Vietnam Airlines vào Top 3 đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất thế giới năm 2024.