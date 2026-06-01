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Cổ phiếu quanh 78.000 đồng, F88 chốt giá chào bán 71.000 đồng/cp để huy động hơn 1.560 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư F88 vừa thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 15/6/2026, F88 dự kiến chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 1.564 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, sau khi trừ các chi phí liên quan, sẽ được dùng để góp vốn tăng vốn điều lệ tại CTCP Kinh doanh F88, công ty con trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2026.

Trong thời gian chờ thực hiện góp vốn theo phương án, F88 cho biết có thể tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được để gửi tiền có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Cổ phiếu quanh 78.000 đồng, F88 chốt giá chào bán 71.000 đồng/cp để huy động hơn 1.560 tỷ đồng- Ảnh 1.

Mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn thị giá cổ phiếu F88 trên thị trường. Trong phiên 17/6, cổ phiếu F88 giao dịch quanh mức 78.400 đồng/cổ phiếu vào đầu giờ chiều, giảm 2,97% so với phiên trước. So với mức giá này, giá chào bán thấp hơn khoảng 9,4%.

Trước đó, theo phụ lục kèm nghị quyết, giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch từ ngày 8/6 đến 12/6/2026 của F88 là 82.060 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 13,5% so với giá bình quân 5 phiên này.

F88 cho biết trong trường hợp đợt chào bán không huy động đủ số tiền như kế hoạch, HĐQT sẽ quyết định các biện pháp phù hợp, bao gồm sử dụng nguồn vốn tự có, điều chỉnh tiến độ sử dụng vốn hoặc huy động thêm từ các tổ chức tín dụng, cổ đông chiến lược và đối tác khác nếu có.

Trước đợt chào bán này, F88 đã triển khai kế hoạch tăng vốn trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng vừa chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 719 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2024. Sang quý I/2026, doanh thu đạt 1.397 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng 129%.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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