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2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84%

| | Doanh nghiệp

2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84%

Mỹ quyết định áp mức thuế chống bán phá giá lên tới 186,84% đối với mặt hàng khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam. Trong danh sách các doanh nghiệp bị áp thuế có hai công ty thuộc hệ sinh thái THACO.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố văn bản về việc áp thuế chống bán phá giá đối với một số loại khung gầm xe và các bộ phận khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Mexico.

Theo thông báo đăng ngày 18/6, mức thuế áp dụng với các doanh nghiệp Việt Nam là 186,84%, cao nhất trong 3 quốc gia bị điều tra, nhưng thấp hơn so với mức sơ bộ 511% được đề xuất vào tháng 10/2025. Lệnh áp thuế có hiệu lực từ ngày 18/6.

Mức thuế này áp dụng đối với Công ty TNHH Sản xuất Xe chuyên dụng THACO và Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi rơ-moóc và Kết cấu thép nặng THACO Industries (Thaco Special Vehicles Manufacturing Limited Company và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures Manufacturing Limited Liability Company). Các doanh nghiệp Việt Nam khác cũng chịu mức thuế tương tự.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Thái Lan chịu mức thuế từ 72,85% đến 129,63%, còn các nhà sản xuất Mexico chịu mức thuế 32,37%.

Theo lệnh áp thuế, cơ quan hải quan Mỹ sẽ tiếp tục tạm dừng thông quan đối với các lô hàng thuộc diện điều tra và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền ký quỹ tương ứng với mức thuế được xác định.

Sản phẩm bị áp thuế bao gồm khung gầm xe và các cụm linh kiện dùng để vận chuyển container hoặc hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt và tàu chuyên dụng. Đây là loại kết cấu khung gầm được sử dụng phổ biến trong vận tải container và logistics.﻿

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Yên Chi

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