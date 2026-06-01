Chốt sổ: PVN mất ngôi tập đoàn có doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2025

Sau khi Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực (EVN) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ﻿Bảng xếp hạng doanh nghiệp doanh thu lớn nhất Việt Nam năm 2025 đã thay đổi.

Nếu như công bố sơ bộ trước đó cho biết doanh thu của PVN ước đạt ﻿651 nghìn tỷ, lớn hơn con số ước đạt 646 nghìn tỷ của EVN thì sau kiểm toán, EVN chính thức vượt qua PVN để trở thành Tập đoàn có doanh thu lớn nhất cả nước.

Chỉ riêng hai tập đoàn này đã tạo ra 1,28 triệu tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 7% GDP Việt Nam.

EVN và Petrovietnam vượt 600.000 tỷ đồng doanh thu

Theo báo cáo tài chính đã công bố, EVN ghi nhận doanh thu thuần 645.658 tỷ đồng, tăng hơn 65.000 tỷ đồng so với năm trước. Sau khi trừ các chi phí và nghĩa vụ thuế, EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế 51.881 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần năm trước.

Trong khi đó, Petrovietnam ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 633.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024. Kết thúc năm 2025, Petrovietnam báo lãi sau thuế 52.378 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với năm 2024.

Tổng doanh thu của hai tập đoàn chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu của 23 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, trong bảng xếp hạng.



Doanh thu Vingroup gần bằng 4 ngân hàng lớn nhất

Với doanh thu 332 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, Vingroup tiếp tục là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh thu của tập đoàn này gần tương đương tổng thu nhập hoạt động của bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Bên cạnh đó, doanh thu của riêng Vingroup tương đương khoảng 61% tổng thu nhập hoạt động của bảy ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, VPBank, MB và Techcombank. Tổng thu nhập hoạt động của nhóm ngân hàng này đạt khoảng 544 nghìn tỷ đồng trong năm 2025.

Khoảng cách lớn giữa Vingroup và phần còn lại của khu vực tư nhân cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của tập đoàn này trong các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ và xe điện. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp tư nhân duy nhất góp mặt trong nhóm ba doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Việt Nam.