Việt Nam muốn có 10 "đại bàng công nghệ" vào năm 2030: Doanh thu 1 tỷ USD, ít nhất 5.000 nhân sự

Ngày 17/6, Chính phủ ban hành Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn giai đoạn 2026-2030.

Theo đề án, doanh nghiệp công nghệ chiến lược phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí về quy mô và năng lực công nghệ. Cụ thể, doanh nghiệp cần đạt doanh thu từ 1 tỷ USD mỗi năm, có bình quân ít nhất 5.000 lao động và dành tối thiểu 3% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải sở hữu ít nhất một bằng sáng chế được cấp bởi một trong năm cơ quan sở hữu trí tuệ hàng đầu thế giới gồm Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) hoặc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA).

Chính phủ kỳ vọng các doanh nghiệp này sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược và an ninh mạng, đồng thời tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm ít nhất 6 tuyến cáp quang biển quốc tế mới, trong đó tối thiểu một tuyến do doanh nghiệp trong nước làm chủ đầu tư. Mạng 5G được định hướng phủ sóng 99% dân số. Cùng với đó, 5 trung tâm dữ liệu quy mô lớn đạt tiêu chuẩn xanh quốc tế sẽ được xây dựng nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực.

Ở lĩnh vực công nghệ chiến lược, mục tiêu được đặt ra là doanh nghiệp Việt Nam làm chủ ít nhất 70% công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược do Thủ tướng ban hành. Việt Nam cũng hướng tới vị trí top 3 Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài AI, các doanh nghiệp công nghệ chiến lược sẽ tham gia xây dựng mô hình bản sao số (digital twin) cho một số địa phương, phát triển nền tảng blockchain dùng chung và các giải pháp an ninh mạng có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trọng điểm. Đồng thời, các cơ chế hỗ trợ về phát triển thị trường, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại quốc tế và thử nghiệm chính sách (sandbox) cho sản phẩm công nghệ số mới cũng sẽ được thúc đẩy.