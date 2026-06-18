Container chứa 172.000 quả trứng ăn liền Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Nhật

Ngày 18/6, Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (VFood) xuất khẩu lô hàng đầu tiên gồm 172.000 quả trứng ăn liền sang Nhật Bản.

Theo doanh nghiệp, quá trình chuẩn bị kéo dài gần hai năm, trong đó sản phẩm nhiều lần được gửi sang Nhật Bản để đối tác kiểm tra và đánh giá chất lượng trước khi được chấp thuận nhập khẩu.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Vĩnh Thành Đạt, cho biết phía Nhật Bản đã cấp phép nhập khẩu sản phẩm trong thời hạn 12 tháng. Sau thời gian này, đối tác sẽ tiếp tục đánh giá để xem xét gia hạn.

Doanh nghiệp đang nghiên cứu mở rộng nhà máy nhằm tăng công suất đáp ứng nhu cầu từ thị trường Nhật Bản.

Việc xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh thị trường trứng gia cầm trong nước ghi nhận tình trạng nguồn cung tăng. Theo các doanh nghiệp và hiệp hội chăn nuôi, nhiều cơ sở đã mở rộng đàn sau giai đoạn giá trứng tăng cao, dẫn tới tình trạng cung vượt cầu và giá bán giảm trong thời gian qua.

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng việc mở thêm thị trường xuất khẩu có thể góp phần tiêu thụ sản lượng trứng, giảm áp lực đầu ra cho người chăn nuôi. Đồng thời, việc đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu của Nhật Bản có thể tạo điều kiện để các sản phẩm chế biến từ trứng tiếp cận thêm các thị trường khác.

Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt là doanh nghiệp đầu ngành, chiếm khoảng 20% thị phần trứng gia cầm tại TP HCM. VFood có mạng lưới liên kết bao tiêu rộng lớn với các trang trại miền Đông, miền Tây, cung ứng cho hàng loạt siêu thị nội địa.