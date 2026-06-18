Cổ phiếu MSB vượt đỉnh lịch sử, vốn hóa đạt gần 1,9 tỷ USD

Sau những phiên trao tay khối lượng và giá trị giao dịch lớn thời gian vừa qua, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB – HOSE) là một trong những mã có mức tăng ấn tượng, tâm điểm chú ý của thị trường.

Ngày 18/6, cổ phiếu MSB bất ngờ gây chú ý khi có thời điểm tăng 2,6%, cao nhất trong phiên giao dịch, lên ngưỡng 15.900 đồng/cp, qua đó xác lâp đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết, vốn hóa Ngân hàng MSB đạt gần 50 ngàn tỷ đồng (xấp xỉ 1,9 tỷ đô la Mỹ), tăng 29% so với đầu năm 2026.

Với nhận định tích cực của “cá mập” quy mô 1,6 tỷ đô la Mỹ, cổ phiếu ngân hàng “tiêu điểm” có phiên giao dịch ấn tượng, với tổng khối lượng khớp lệnh và thỏa thuận đạt hơn 60 triệu cổ phiếu, có giá trị hơn 900 tỷ đồng, chiếm 5,23% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Kết phiên, MSB giao dịch ở mức giá 15.700 đồng/ CP, đây cũng là mức giá đóng cửa cao nhất (giá sau điều chỉnh), kể từ thời điểm Ngân hàng chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vào năm 2020.

Năm 2026, trong bối cảnh kinh tế dự báo tiếp tục có nhiều biến động, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 13% so với năm 2025, đạt 8.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh việc củng cố năng lực tài chính, MSB tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái tài chính với định hướng chiến lược sở hữu và phát triển công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, bảo hiểm… Đây được xem là bước tiến mới nhằm đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao giá trị dài hạn cho cổ đông.

Trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn mới, Công ty tài chính TNEX Finance được xem là động lực của hệ sinh thái ngân hàng. ‘Ẩn số’ của hệ sinh thái MSB dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với mục tiêu tổng tài sản tăng 40%, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trên 100%, doanh thu dự kiến tăng gần 200% và lợi nhận trước thuế dự kiến tăng trên 700% năm 2026. MSB kỳ vọng định giá của nền tảng này có thể đạt từ 1 - 2 tỷ USD trong 3 đến 5 năm tới, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho hệ sinh thái tài chính số của Ngân hàng.

TNEX đã khẳng định được vị thế trên bản đồ tài chính số toàn cầu khi được TABInsights xếp hạng thứ 65 trong danh sách World’s Top 100 Digital Banks Ranking 2026 với số điểm 29.0, mức xếp hạng cao nhất trong số các đại diện từ Việt Nam góp mặt năm nay. Tại Asian Banker Summit 2026, TNEX vừa được xướng danh ‘Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2026’ - Best Digital Bank in Vietnam 2026, là ‘bảo chứng’ cho năng lực của một đại diện Việt Nam mới trên sân chơi tài chính số thế giới.

Cổ phiếu MSB vượt đỉnh lịch sử phản ánh hiệu quả hoạt động tăng trưởng bền vững của Ngân hàng MSB trong thời gian qua, và kỳ vọng của nhà đầu tư về chiến lược đột phá mới, chuyển đổi mạnh mẽ hệ sinh thái và ứng dụng công nghệ, trong bối cảnh thị trường và nền kinh tế có nhiều thách thức.

Là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam, MSB đã được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng uy tín trong nước và Quốc tế. Tiêu biểu như Ngân hàng Bán lẻ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam (Best Retail Bank for Digital Transformation - Vietnam 2025) theo Global Banking & Finance Review; Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á & Thương hiệu truyền cảm hứng tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025, đồng thời góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với danh hiệu doanh nghiệp có "Nguồn nhân lực Hạnh phúc", tiếp tục khẳng định giá trị phát triển bền vững và lấy con người làm trọng tâm trong định hướng dài hạn của ngân hàng.

Mới đây, việc MSB bắt tay chiến lược với GreenNode - Đối tác ưu tiên toàn cầu của NVIDIA (NVIDIA Cloud Partner) tại Đông Nam Á, kỳ vọng sẽ đưa AI vào vận hành sâu ở quy mô toàn hệ thống. Hạ tầng và giải pháp AI của GreenNode đã được ứng dụng rộng rãi bởi các định chế tài chính đòi hỏi độ bảo mật tối cao và tối ưu hóa vận hành, sẽ giúp MSB chuyển đổi toàn diện từ Ngân hàng Số sang Ngân hàng AI. Theo đó, GreenNode sẽ phối hợp chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực AI nội sinh cho đội ngũ kỹ sư MSB, tạo nền tảng phát triển AI bền vững từ bên trong nội lực ngân hàng.