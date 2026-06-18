Lộ diện cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam có cọc khoan nhồi sâu bằng tòa nhà 30 tầng, mỗi lồng thép nặng khoảng 100 tấn

Phối cảnh cầu Hòa Sơn

Cầu Hòa Sơn, hạng mục trọng điểm nhất trên tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đã chính thức khởi công từ ngày 15/4/2025 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Sau khi về đích, đây sẽ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam với khẩu độ lên tới 550m, bằng với cầu Cần Thơ, kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm khu vực Tây Bắc.

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn từ Km19+000 đến Km53+000 có tổng chiều dài 34km với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 đạt gần 10.000 tỷ đồng. Theo Báo Lâm Đồng, tính đến tháng 1/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 97%.

Trọng tâm kỹ thuật nằm ở hai móng trụ tháp chính P8 và P9. Mỗi móng trụ bao gồm 45 cọc khoan nhồi với đường kính 2,3m. Thông tin trên Báo Xây dựng từ tổ trưởng, các kỹ sư tại nơi thi công cầu Hòa Sơn cho biết, hiện trụ P9 đã khoan được 35/45 cọc, mỗi cọc sâu tới 85m. Một cọc khoan nhồi sâu gần bằng tòa nhà 30 tầng.

Mỗi lồng thép cọc khoan nhồi nặng khoảng 100 tấn nên khi thi công phải huy động 2 cần cẩu bánh xích 250 tấn đứng trên các sà lan công suất 1.900 tấn để cẩu hạ lồng thép. Cùng đó, lượng bê tông của mỗi cọc khoan nhồi khoảng 350m3 đòi hỏi phải đổ bê tông liên tục, nhà thầu phải lắp 2 trạm trộn công suất mỗi trạm 70m3/h trên hệ sà lan để phục vụ.

Để đáp ứng tiến độ, nhà thầu đã huy động 5 máy khoan cọc khoan nhồi công suất cao, 10 cẩu bánh xích và cẩu tháp từ 80 - 250 tấn. Trên tuyến thủy, 2 tàu đẩy công suất 350 CV và 2 tàu chuyên chở cát, đá, xi măng được bố trí vận hành liên tục.

Gói thầu XL-03 Thi công xây lắp cầu Hòa Sơn và các hạng mục nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km40+750 - Km50+260 do liên danh 4 nhà thầu trúng thầu bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, CTCP Xây dựng và lắp máy Trung Nam, CTCP Tập đoàn Thành Long.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính là một trong những công ty phát triển và xây dựng công trình Giao thông hàng đầu đã tham gia nhiều dự án giao thông như cầu Bạch Đằng, cầu Hao Hao, ﻿cầu Hoàng Văn Thụ, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gói thầu 3B, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Cầu B1-01, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gói thầu EX1A,...

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ lực trong nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn của quốc gia. Doanh nghiệp đã hoàn thành hàng loạt công trình như cao tốc Bắc – Nam, các sân bay và dự án thủy điện trọng điểm trên cả nước.

Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C) - thành viên của Tập đoàn Trung Nam, là nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp, thi công xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy móc, cho thuê máy móc thiết bị. Đơn vị được biết tới là nhà thầu xây dựng có tiếng, đã tham gia triển khai thực hiện nhiều gói thầu trên cả nước. Trong đó, có nhiều công trình cầu đường tại các tỉnh.

﻿﻿Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Long là đơn vị trong lĩnh vực sản xuất và gia công kết cấu thép tại Việt Nam, chế tạo cột truyền tải điện, dầm/cầu thép, kết cấu nhà máy – nhà xưởng, cấu kiện phi tiêu chuẩn cho các dự án giao thông và năng lượng.