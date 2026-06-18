Viettel Post sắp phát hành gần 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Viettel Post dự kiến phát hành gần 29,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 17,36%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:1.736, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 1.736 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành đợt này được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

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Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 299 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phương án phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Viettel Post sẽ tăng từ hơn 1.720 tỷ đồng lên mức hơn 2.019 tỷ đồng.

Trước đó, kết thúc đợt chào bán ngày 19/5/2026, Viettel Post đã phân phối thành công hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho 10.175 cổ đông, tương ứng 98,24% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:42, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 42 quyền mua, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong tháng 6 - tháng 7/2026.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Viettel Post đã thu về gần 502,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên. Sau khi trừ đi chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 502 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Viettel Post tăng từ gần 1.218 tỷ đồng lên mức hơn 1.720 tỷ đồng như hiện tại.

Sau đợt phát hành này, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vẫn đang là cổ đông lớn nắm quyền chi phối tại Viettel Post khi sở hữu hơn 105,2 triệu cổ phiếu VTP, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,16%.



