30 tỷ đồng cổ tức tiền mặt sắp được công ty điện lực chi trả

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/6/2026, thời gian thanh toán dự kiến từ 10/7/2026.

Với thị giá KHP đang quanh vùng 10.000 đồng/cp, mức cổ tức trên tương đương tỷ suất gần 5%, một con số đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ như điện lực địa phương.

Với khoảng 60,38 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Điện lực Khánh Hòa sẽ chi khoảng 30,2 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

KHP là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức khá đều. Trước đó, doanh nghiệp từng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% trong năm 2025, 6% trong năm 2024; năm 2023 có hai đợt trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 2,5% và 5%. Ngoài ra, trong năm 2024, doanh nghiệp còn thực hiện thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40:1.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, KHP ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.750,84 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 56,71 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với năm 2024.

Sang quý 1/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.752,78 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,92 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 29,89 tỷ đồng của quý 1/2025.