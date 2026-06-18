Vữa rơi làm vỡ kính xe buýt đang chạy tại ga metro Cát Linh - Hà Đông, lãnh đạo Sở Xây dựng có chỉ đạo "nóng"

Ngày 17/6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải đã ký ban hành Văn bản số 13178 yêu cầu kiểm tra, xử lý sự cố bong tróc vữa tại ga Văn Khê thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông, sau vụ việc một mảng vữa rơi xuống đường làm vỡ kính xe buýt nhanh BRT đang lưu thông bên dưới.

Dù không gây thiệt hại về người, sự cố gây lo ngại về mức độ an toàn của công trình sau nhiều năm khai thác vận hành.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí và báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu báo cáo chi tiết về nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các biện pháp khắc phục. Trước đó, ngày 12/6, Sở cũng đã làm việc trực tiếp với Hanoi Metro để đánh giá hiện trạng công trình và phương án xử lý.

Sự cố xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 9/6. Một mảng vữa hoàn thiện tại khu vực gắn biển tên ga Văn Khê bất ngờ bong tróc và rơi xuống đường, va vào xe buýt nhanh BRT khiến kính bên sườn trái phương tiện bị vỡ. May mắn không có hành khách nào bị thương.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực gắn biển tên ga được hoàn thiện bằng lớp vữa dày khoảng 5 cm. Sau hơn 4 năm khai thác kể từ khi tuyến đường sắt đi vào vận hành thương mại vào tháng 11/2021, khả năng bám dính của lớp vữa có dấu hiệu suy giảm. Bên cạnh đó, rung động phát sinh trong quá trình các đoàn tàu vận hành được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bong bật lớp vữa.

Ngay sau sự cố, Hanoi Metro đã phối hợp với lái xe BRT lập biên bản hiện trường, đồng thời phong tỏa và xử lý khu vực nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Để phòng ngừa các sự cố tương tự, Sở Xây dựng yêu cầu Hanoi Metro thuê đơn vị tư vấn độc lập tiến hành kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng các hạng mục có kết cấu tương tự tại toàn bộ các nhà ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông. Trên cơ sở kết quả kiểm định, đơn vị vận hành phải xây dựng phương án khắc phục triệt để, bảo đảm an toàn công trình cũng như mỹ quan đô thị. Các hạng mục hư hỏng hiện hữu phải được xử lý dứt điểm trong tháng 7/2026.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép triển khai sớm việc sửa chữa các hạng mục xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến Cát Linh - Hà Đông cũng như đoạn trên cao của tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Đồng thời, Hanoi Metro được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để bổ sung các nội dung sửa chữa, bảo trì vào danh mục dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị năm 2026.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông là tuyến metro đầu tiên của Hà Nội và cả nước được đưa vào khai thác thương mại. Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư thông qua Ban Quản lý dự án đường sắt, chính thức khởi công ngày 10/10/2011. Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 8.770 tỷ đồng (tương đương 552,86 triệu USD), nhưng sau nhiều lần điều chỉnh đã tăng lên 18.001,5 tỷ đồng (868,04 triệu USD), chủ yếu từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. Tuyến đường sắt dài 13,05 km, gồm 12 nhà ga trên cao và chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/11/2021 sau gần 10 năm xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát, kiểm định và xử lý kịp thời các hạng mục xuống cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn vận hành hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến người dân và phương tiện lưu thông trong thời gian tới.