Tin vui cho hàng triệu người đi máy bay từ 1/7: Chuyến bay bị delay có thể được hoàn lại toàn bộ tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 208/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về vận tải hàng không, bổ sung nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình.



Theo quy định mới, một chuyến bay được xem là chậm khi thời điểm khởi hành thực tế muộn hơn từ 15 phút trở lên so với lịch bay căn cứ. Trong đó, các chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên được xếp vào diện chậm chuyến kéo dài.



Đối với các chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng hàng không có trách nhiệm cung cấp nước uống hoặc phiếu dịch vụ có giá trị tương đương cho hành khách. Nếu nguyên nhân chậm chuyến xuất phát từ lỗi của hãng, hành khách được quyền yêu cầu đổi thời gian bay hoặc thay đổi hành trình mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phụ thu hay chịu các điều kiện hạn chế liên quan.



Khi thời gian chậm kéo dài từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ thêm đồ ăn hoặc phiếu dịch vụ tương đương.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của người vận chuyển, hành khách có quyền nhận lại toàn bộ tiền vé hoặc phần giá trị vé chưa sử dụng nếu không đồng ý với phương án đổi chuyến hoặc đổi hành trình. Bên cạnh đó, hành khách đã có vé và được xác nhận chỗ cũng được nhận khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định.



Đối với các chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, hãng hàng không phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ cho hành khách tùy theo thời điểm phát sinh chậm chuyến và điều kiện thực tế tại sân bay hoặc địa phương liên quan.



Nghị định cũng làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không khi thay đổi lịch bay. Cụ thể, trong giai đoạn từ khi mở bán vé đến trước thời điểm công bố lịch bay căn cứ, nếu giờ khởi hành thay đổi sớm hoặc muộn hơn 5 giờ so với thông tin ghi trên vé, hãng phải thông báo cho hành khách, đồng thời thực hiện hoàn vé hoặc sắp xếp chuyến bay thay thế theo yêu cầu.



Sau khi lịch bay căn cứ được công bố, các chuyến bay khởi hành muộn quá 15 phút sẽ phải áp dụng đầy đủ các nghĩa vụ như đối với trường hợp chậm chuyến. Nếu giờ khởi hành được điều chỉnh sớm hơn 4 giờ so với lịch bay căn cứ, hãng hàng không cũng phải triển khai phương án hoàn vé hoặc chuyển đổi hành trình cho hành khách.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về trách nhiệm của hãng trong trường hợp hành khách đã lên tàu bay nhưng máy bay vẫn chưa thể cất cánh. Theo đó, nếu tàu bay đã đóng cửa, hành khách đã ngồi trên khoang và thời gian chờ kéo dài từ 30 phút trở lên, hãng phải bảo đảm nước uống, hệ thống thông gió, nhiệt độ phù hợp, điều kiện vệ sinh cũng như hỗ trợ y tế khẩn cấp khi cần.



Đặc biệt, khi thời gian chậm vượt quá 3 giờ và chưa xác định được thời điểm cất cánh, hãng hàng không phải đưa hành khách xuống tàu bay, ngoại trừ các trường hợp việc này có thể ảnh hưởng đến an ninh hoặc an toàn hàng không.



Đối với các trường hợp hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo, xin lỗi và giải thích rõ nguyên nhân cho hành khách. Nếu nguyên nhân xuất phát từ lỗi của hãng, hành khách được lựa chọn giữa việc hoàn vé hoặc chuyển sang chuyến bay, hành trình khác mà không phải chịu thêm chi phí phát sinh.



Trong thời gian chờ đợi tại sân bay, hành khách vẫn được hưởng các chế độ phục vụ tương ứng với từng mốc thời gian chậm chuyến, bao gồm nước uống, suất ăn, nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ khi cần thiết. Ngoài ra, hành khách cũng được nhận khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển do lỗi của người vận chuyển.



Nghị định 208/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.