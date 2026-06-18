ACV lên tiếng về sự việc vi phạm pháp luật: Hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của HĐQT và nhiều cơ quan chức năng

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), Hội đồng quản trị đã báo cáo về sự việc vi phạm pháp luật xảy ra tại ACV.

Theo đó, tại thời điểm đầu năm 2026 (cụ thể là ngày 26/01/2026), một số cán bộ, lãnh đạo ACV, trong đó có ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty, Giám đốc Ban Quản lý dự án CHKQT Long Thành có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Dự án Cảng HKQT Long Thành, Nhà ga T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bị các cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam và hiện đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Sự việc được các cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng, các cá nhân vi phạm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty, hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của HĐQT và nhiều cơ quan chức năng.

Sự việc trên đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới uy tín, hình ảnh của Tổng công ty nói chung, cán bộ lãnh đạo, người lao động của ACV nói riêng.

HĐQT đã phối hợp cùng Thường vụ đảng ủy, Ban điều hành Tổng công ty: Kiện toàn nhân sự chủ chốt thay thế; Giao Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Lê Văn Khiên – Thành viên Hội đồng quản trị; Giao Quyền Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành; Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của ACV ổn định, thông suốt; Bảo đảm quyền lợi nhà nước, doanh nghiệp, người lao động.

Theo HĐQT, đây là vụ việc phức tạp, các sai phạm liên quan đến trách nhiệm tập thể, cá nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. ACV vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc.

Các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc đều được ACV tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền cũng như nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến cổ đông và các cơ quan liên quan.

ACV khẳng định: Các vi phạm pháp luật là động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan, mọi hoạt động khai thác tại các cảng hàng không trực thuộc vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo an toàn.

Sự việc xảy ra trong năm 2026, không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Mặt khác, với đặc thù là đơn vị quản lý hạ tầng giao thông trọng yếu, hệ thống vận hành của ACV không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của ACV là tổng hành khách đạt 126 triệu khách, tăng 10% so với thực hiện 2025.

Tổng doanh thu đạt 21.141 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2025 (trong đó, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 20.766 tỷ đồng; tăng 10% so với năm 2025). Lợi nhuận trước thuế đạt 7.011 tỷ đồng, đạt 59% so với thực hiện 2025 (trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là 7.774 tỷ đồng; đạt 74% so với năm2025).

Tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2026 dự kiến khoảng 286.900 tỷ đồng, với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 40.573 tỷ đồng.﻿