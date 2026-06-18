TS. Võ Trí Thành đề xuất tỉnh Nghệ An nghiên cứu "Sandbox" cho doanh nghiệp một người

Ngày 18/6, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Nghệ An.

Phiên đối thoại được tổ chức với định hướng chuyển từ việc doanh nghiệp chỉ phản ánh khó khăn sang đề xuất giải pháp và đồng kiến tạo chính sách.

Chuyển từ tư duy “tháo gỡ khó khăn” sang “đồng kiến tạo chính sách”

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết tinh thần của VPSF 2026 là chuyển từ tư duy “tháo gỡ khó khăn” sang “đồng kiến tạo chính sách”. Doanh nghiệp được yêu cầu không chỉ phản ánh vướng mắc mà cần đề xuất các giải pháp có mục tiêu và có khả năng thực thi.

Đồng quan điểm, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh phương châm “công tư đồng kiến quốc”. Theo đó, Nhà nước cần lắng nghe các sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, cùng chia sẻ rủi ro và cùng phát triển.

﻿Trong phiên đối thoại chính sách, các đại diện tập trung vào những đề xuất mang tính cơ chế áp dụng chung như rút gọn quy trình thủ tục, áp dụng cơ chế thử nghiệm (Sandbox)﻿, giải pháp cho nông nghiệp, định hướng chuyển đổi số.

TS. Võ Trí Thành cho rằng Nghệ An có thể nghiên cứu đi đầu trong mô hình sandbox cho doanh nghiệp một người, doanh nghiệp siêu nhỏ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo ông, doanh nghiệp một người phù hợp với tinh thần làm chủ của người Việt, truyền thống kinh doanh hộ gia đình, đồng thời được hỗ trợ mạnh bởi công nghệ 4.0, AI, chatbot và thương mại điện tử. Tuy nhiên, để triển khai cần đánh giá đúng nhu cầu, tác động và xây dựng khung thử nghiệm phù hợp.

Về các vấn đề xã hội liên quan đến doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công ty Doanh nghiệp xã hội Nghị lực sống, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội đề xuất tỉnh phối hợp triển khai mô hình sinh kế thông qua đào tạo nghề cho nhóm 135.000 người khuyết tật tại Nghệ An.

Hồi đáp đề xuất này, ông Đặng Hồng Anh cho biết Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã lập một doanh nghiệp xã hội với số vốn ban đầu 30 tỷ đồng và mong muốn các cơ quan quản lý tạo điều kiện để triển khai mô hình đào tạo nghề, tạo sinh kế này ngay tại địa phương.

Các tham luận tập trung vào chuyển đổi số, nông nghiệp chế biến sâu, nông dược hữu cơ và không gian phát triển mới

Tại Diễn đàn, ông Hoàng Văn Toàn, đại diện MobiFone Nghệ An chỉ ra 5 động lực toàn cầu đang tái định hình doanh nghiệp tư nhân gồm: AI và chuyển đổi số; tái cấu trúc chuỗi cung ứng; địa chính trị và thương mại; chuyển đổi xanh; kinh tế dữ liệu.

Trong kỷ nguyên mới, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang thay thế dần các lợi thế truyền thống như vốn, lao động, kinh nghiệm để trở thành nền tảng năng lực cạnh tranh mới.

Đối với Nghệ An, MobiFone Nghệ An cho rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều nút thắt trong chuyển đổi số, như thiếu vốn, thiếu nhân sự, thiếu chuyên gia, thiếu lộ trình và thiếu hạ tầng đồng bộ.

Đặc thù địa bàn rộng, địa hình miền núi lớn, khoảng cách xa các trung tâm công nghệ và tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa cao khiến chuyển đổi số của doanh nghiệp Nghệ An cần các giải pháp “may đo”, tư vấn lộ trình, đào tạo, hỗ trợ từng bước, thay vì chỉ tuyên truyền chung.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, đại diện Nafoods Group chia sẻ, thị trường nông nghiệp hiện nay không còn cạnh tranh chủ yếu bằng sản lượng hay giá rẻ, mà bằng năng lực chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Để làm được điều đó, cần nối liền ba mắt xích: vùng nguyên liệu quy mô lớn, chuẩn hóa và truy xuất được; hạ tầng logistics chuyên biệt cho nông sản; nguồn lực cho chuyển đổi xanh và chế biến sâu.

Ông Nguyễn Văn Học, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn BOMETA cho rằng Nghệ An có nguồn tài nguyên dược liệu bản địa và điều kiện sinh thái thuận lợi để phát triển nông dược công nghệ cao. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng do sản xuất còn manh mún, thiếu tiêu chuẩn chất lượng, thiếu liên kết giữa các chủ thể và phụ thuộc nhiều vào khâu thu mua trung gian.

BOMETA đề xuất phát triển chuỗi giá trị nông dược công nghệ cao trên nền tảng liên kết thực chất giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nông.

Trong đó, Nhà nước kiến tạo thể chế, quy hoạch vùng nguyên liệu, đầu tư hạ tầng, thúc đẩy tín dụng xanh và cải cách thủ tục; nhà khoa học đồng hành trong chuẩn hóa quy trình, chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp giữ vai trò “nhạc trưởng” tổ chức sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường; nhà nông trở thành đối tác chiến lược trong vùng nguyên liệu chất lượng cao.

Từ góc nhìn chuyên gia Kinh tế, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh khát vọng phát triển của Việt Nam rất lớn, nhưng đi cùng áp lực về thời gian, nguồn lực, dân số vàng, yêu cầu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững, bao trùm, chống chịu, tự chủ chiến lược và chủ quyền công nghệ. Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là doanh nhân trẻ, là rất quan trọng.

Theo TS. Võ Trí Thành, thể chế hiện nay cần được nhìn ở ba vai trò: huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả; thúc đẩy sáng tạo; tạo dựng niềm tin cho thị trường, nhà đầu tư và xã hội. Ông cũng nhấn mạnh tinh thần “công tư đồng kiến quốc”, trong đó Nhà nước không chỉ đặt hàng doanh nghiệp mà còn cần lắng nghe sáng kiến từ doanh nghiệp, cùng chia sẻ rủi ro, cùng phát triển.

Đối với địa phương, quản trị phát triển trong giai đoạn mới cần gắn với tốc độ, linh hoạt, sự tham gia của các bên liên quan, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, dữ liệu thời gian thực và vai trò quyết đoán của người đứng đầu.

Về Nghệ An, TS. Võ Trí Thành cho rằng tỉnh có ba lợi thế lớn: vốn xã hội rất đặc biệt của quê hương Bác Hồ; điều kiện tự nhiên, con người đủ để tạo dựng các hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp; và vị thế “Việt Nam thu nhỏ” với đất rộng, trời rộng, biển, vùng nguyên liệu, đô thị, công nghiệp, logistics, văn hóa và con người xứ Nghệ.

Ông kỳ vọng Nghệ An không chỉ đi đầu về tăng trưởng, mà còn đi đầu về phát triển bền vững, bao trùm, chống chịu và sáng tạo.