Động thái chia tách VinFast thành 2 công ty có thêm bước tiến quan trọng

Vào ngày 16/6/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo nội dung công bố, ngày 16/6, Đại hội đồng cổ đông của VinFast đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án tách công ty, theo đó, VinFast chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, cổ phần, của các cổ đông hiện hữu để thành lập một công ty mới trên cơ sở tách doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của VinFast.

Công ty mới được thành lập trên cơ sở tách VinFast có tên là Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Vốn điều lệ của công ty được tách là gần 5.184 tỷ đồng.

Đối với VinFast, vốn điều lệ của công ty sau khi tách là 85.609 tỷ đồng.

Về mặt trách nhiệm, sau khi đăng ký doanh nghiệp, VinFast và công ty được tách cùng nhau cam kết liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của VinFast trước thời điểm tách, trừ trường hợp VinFast, công ty được tách, chủ nợ, Người Sở Hữu Trái Phiếu/khách hàng/người lao động của VinFast có thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng khẳng định không có sự thay đổi thông tin làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ trái phiếu, không thay đổi điều kiện trái phiếu đã phát hành, không phải mua lại trái phiếu trước hạn và không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào được áp dụng.

Theo kế hoạch đã công bố trước đó, ﻿VinFast Việt Nam sẽ hoạt động như một công ty con trực tiếp của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ: Các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng, cổ phần tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia Pty Ltd, và VinFast Germany GmbH.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba (tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ).

Sau khi chia tách, VinFast dự định chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai (Future Investment Research and Development Joint Stock Company) dẫn đầu

Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của công ty, ông Phạm Nhật Vượng, cũng sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư thiểu số.

Tổng giá trị của thương vụ rơi vào khoảng 13.309,6 tỷ VNĐ (tương đương khoảng 530 triệu USD). Mức giá này được thỏa thuận dựa trên giá trị sổ sách tài sản thuần hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam tính đến ngày 31/3/2026, vượt mức định giá trung bình 2.653 tỷ VNĐ (106 triệu USD) do công ty tư vấn Grant Thornton đưa ra.

Để đảm bảo nguồn cung xe, VFVN và VFTP sẽ ký kết Thỏa thuận Sản xuất, theo đó VFTP sẽ tiếp tục sản xuất các dòng xe mang thương hiệu VinFast tại Việt Nam dựa trên thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp. Bên cạnh đó, các thỏa thuận hoán đổi cổ phần ưu đãi của Vingroup tại VFTP cũng sẽ được điều chỉnh và phân bổ lại giữa VFTP và VFVN để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc.

Ban lãnh đạo cho biết thương vụ này có thể tạo ra khoản lãi ghi nhận một lần trên báo cáo tài chính, dù giá trị cụ thể và cách hạch toán vẫn đang được đánh giá.

